ضبط هاربين من تنفيذ أحكام بـ185 سنة سجن

تواصل أجهزة وزارة الداخلية، جهودها المستمرة لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

ضبط المتهم

وتمكنت وحدة مباحث قسم شرطة المعادي بمديرية أمن القاهرة، بحسب بيان عن وزارة الداخلية، من ضبط (سائق، مقيم بالجيزة) ومطلوب التنفيذ عليه في 70 حكم حبس (جزئي – مستأنف) بإجمالي مدد حبس 70 سنة، حال تردده على دائرة القسم.

وبمواجهة المتهم بالأحكام الصادرة ضده أقر بها، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حياله.

تواصل جهود الداخلية

وفي سياق آخر، واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها المستمرة لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين.

ضبط هارب من تنفيذ 5 أحكام

وتمكنت وحدة مباحث قسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة، بحسب بيان عن وزارة الداخلية، من ضبط (أحد الأشخاص مقيم بدائرة القسم)، مطلوب لتنفيذ 5 أحكام حبس (جزئي – مستأنف) شيكات، بإجمالي حبس 115 سنة.

وبمواجهة المتهم بالأحكام الصادرة ضده أقر بها، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.