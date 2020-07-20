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محمود مسلم

ضبط مُسجل خطر محكوم عليه بالسجن 240 سنة

كتب:

الوطن
12:39 م | الإثنين 20 يوليو 2020
المتهم

المتهم

تمكنت أجهزة الأمن من ضبط شقي خطر متهم في عدة قضايا ومحكوم عليه بالسجن 240 عامًا أثناء اختباءه في إحدى الشقق المستأجرة في محافظة الإسكندرية.

ودلت معلومات وتحريات البحث الجنائي بمديرية أمن الشرقية بالتنسيق مع قطاع الأمن العام اختباء مسجل شقي خطر بإحدى الشقق مستأجرة بدائرة قسم شرطة أبو قير بنطاق محافظة الإسكندرية.

والمتهم مطلوب القبض عليه في "سرقات متنوعة"، وسبق اتهامه فى 44 قضية "مخدرات، سلاح ناري، إخفاء مسروقات، سرقة مسكن، سلاح أبيض، سرقة، شيك، سرقة بالإكراه"، حيث صدرت ضده أحكامًا في 15 قضية بإجمالي عقوبات بالسجن بلغت 240 سنة.

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