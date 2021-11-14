قافلة طبية من جامعة الأزهر في سانت كاترين «صور»

أعلن اللواء طلعت العناني، رئيس مدينة سانت كاترين، عن استقبال المدينة هذا الأسبوع قافلة طبية تضم أساتذة من كلية طب جامعة الأزهر لتوقيع الكشف الطبي على سكان المدينة والوديان والقرى التابعة لها.

وقال العناني إن القافلة تستمر لمدة يومين فقط ابتداء من الأربعاء المقبل وحتى الخميس، وتضم تخصصات نادرة، مشيرا إلى أنه من المقرر توقيع الكشف الطبي على مواطني سانت كاترين وصرف الأدوية بالمكان وإجراء عمليات إذا تطلبت الحالة، وطالب الأهالي بضرورة التوجه إلى مستشفى سانت كاترين المركزي للكشف الطبي والفحص اللازم.

وأضاف أنه جرى تخصيص أطباء للرجال وطبيبات للسيدات مراعاة للظروف الاجتماعية للسكان.

تعرف على تخصصات القافلة الطبية

وقال رئيس مدينة سانت كاترين إن القافلة الطبية بجامعة الأزهر تضم تخصصات نادرة وغير موجودة في جنوب سيناء، بهدف توفير الخدمة الطبية لأبناء المدينة وتقديم الرعاية الطبية لهم بالمجان وهذا دليل على حرص القيادة السياسية على الاهتمام بأبناء سيناء.

التخصصات

１- باطنة رجال.

２- باطنة حريم.

３- أطفال.

４- جراحة عامة.

５- جراحة اطفال.

６- جراحة عظام.

７- مسالك بولية.

８- جلدية.

９- قلب وأوعية دموية.

10- أسنان.

11- نسا وتوليد.

12- صدرية.

13- رمد.

14- تخدير.

إجراء عمليات مختلفة

وأكد العناني أن القافلة الطبية جاهزة لإجراء أي عمليات للمواطنين داخل مستشفى سانت كاترين المركزي، موضحا أن القافلة لديها إمكانيات إجراء جراحات عامة، عمليات ولادة، عمليات الرمد، العظام، البواسير، موضحا أن القافلة بها صيدلية متنقلة تقدم الأدوية بالمجان للمواطنين.