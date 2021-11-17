عبد الحميد أبو سحلي عميدا لكلية العلوم بجامعة أسيوط

أصدر الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط ثلاثة قرارات جديدة بكليات «العلوم» و«التربية» و«تكنولوجيا صناعة السكر والصناعات التكاملية»، تضمنت قيام الدكتور عبدالحميد درويش أبوسحلي، الأستاذ بقسم الفيزياء بكلية العلوم بالعمل عميداً للكلية، وذلك لحين تعيين عميداً جديداً للكلية.

كما تضمنت القرارات التي أصدرها رئيس الجامعة ندب الدكتور طارق أبو المجد وكيلاً لكلية تكنولوجيا صناعة السكر والصناعات التكاملية لشؤون التعليم والطلاب.

ندب «أبو المجد» للقيام بأعمال رئيس الجامعة

كما أصدر رئيس الجامعة قرراً آخر بندب الدكتور طارق محمد أبو المجد، الأستاذ المساعد بقسم وقاية النبات بكلية الزراعة، للقيام بعمل وكيل كلية تكنولوجيا صناعة السكر والصناعات التكاملية لشؤون التعليم والطلاب، وذلك لمدة عام .

وفي كلية التربية، وافق رئيس الجامعة على قيام الدكتورة حنان صلاح الدين الحلواني، الأستاذ المساعد بقسم التربية المقارنة بالعمل رئيساً للقسم، وذلك لمدة عام.

رؤساء أقسام جدد بكليات ومعاهد الجامعة

يشار إلى أن الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، سبق وأصدر قرارات جديدة بتعيين 8 رؤساء أقسام بعدد من كليات ومعاهد الجامعة، منهم 3 رؤساء أقسام في معهد جنوب مصر للأورام.

ونصت القرارات على تعيين الدكتور عمرو فاروق أحمد مراد الأستاذ بقسم أشعة الأورام التشخيصية رئيساً للقسم، وتعيين الدكتور حسني بدراوي حامد عمران الأستاذ بقسم الباثولوجيا الإكلينيكية رئيساً للقسم، وتجديد تعيين الدكتورهشام محمود محمد محمود الأستاذ بقسم جراحة الأورام رئيساً للقسم بالمعهد، وذلك لمدة 3 سنوات لكلٍ منهم.