رئيس جامعة أسيوط يعين 8 رؤساء أقسام بكليات ومعاهد الجامعة

أصدر الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط قرارات جديدة بتعيين 8 رؤساء أقسام بعدد من كليات ومعاهد الجامعة، منهم 3 رؤساء أقسام في معهد جنوب مصر للأورام حيث نصت القرارات على تعيين الدكتور عمرو فاروق أحمد مراد الأستاذ بقسم أشعة الأورام التشخيصية رئيساً للقسم، وتعيين الدكتور حسني بدراوي حامد عمران الأستاذ بقسم الباثولوجيا الإكلينيكية رئيساً للقسم، وتجديد تعيين الدكتورهشام محمود محمد محمود الأستاذ بقسم جراحة الأورام رئيساً للقسم بالمعهد، وذلك لمدة 3 سنوات لكلٍ منهم.

وتضمنت القرارات تعيين الدكتور علي محمد يوسف علي الأستاذ بقسم الهندسة الكهربائية بكلية الهندسة رئيساً للقسم بالكلية لمدة 3 سنوات، كما تضمنت أن تتولى الدكتورة ريهام رفعت المليجي عميد كلية التربية للطفولة المبكرة الإشراف على قسم العلوم الأساسية بالكلية اعتباراً من تاريخ صدور القرار.

تجديد ندب وتعيين رؤساء أقسام بجامعة أسيوط

وشملت القرارات تجديد ندب الدكتور محمد أحمد المختار محمود الأستاذ المساعد بقسم الميكروبيولوجيا والمناعة بكلية الطب للإشراف على قسم الميكروبيولوجيا والمناعة بكلية الصيدلة لمدة عام، وشملت أيضاً في معهد بحوث ودراسات البيولوجيا الجزيئية بالجامعة تجديد ندب كلاً من الدكتور حمدي محمد العارف الأستاذ المتفرغ بقسم الوراثة بكلية الزراعة والدكتور بهاء الدين السيد عبد الفتاح الأستاذ بنفس القسم للإشراف على قسمي البيولوجيا الجزيئية والبيوتكنولوجيا التطبيقية بالمعهد على التوالي وذلك لمدة عام لكلٍ منهما.