نوة المكنسة تبدأ بأمطار خفيفة على الإسكندرية.. تستمر 6 أيام (فيديو)

بدأت بشائر نوة المكنسة بالإسكندرية، منذ قليل، حيث هطلت أمطار خفيفة على عدد من المناطق، وبدأ المواطنون في اتخاذ التدابير الخاصة بالشتاء، منها ارتداء الملابس الشتوية بدلاً من الصيفية التي ما زالت هي السمة الغالبة على المواطنين في الشوارع، بالإضافة للاحتياطات التي تتخذها شركة الصرف الصحي في الإسكندرية.

مواعيد نوة المكنسة في الإسكندرية

ووفقاً لما أعلنته خطة الأمطار في الإسكندرية، فإن نوة المكنسة تستمر في الأمطار من الساعة التاسعة حتى الـ10 مساءً على جميع أنحاء المحافظة، وهي الذروة، على أن تعاود السقوط مرة أخرى في منتصف الليل على أحياء غرب والعجمي بكثافة غزيرة، وكثافة متوسطة على أحياء وسط والمنتزه.

فيما تستمر نوة المكنسة لمدة 6 أيام، وتعد أشد نوات السنة، بل والنوة الأولى في مواعيد نوات الإسكندرية 2021، مع انطلاق فصل الشتاء الذي يشهد 5 نوات خلال الأيام المتبقية من العام الجاري، وتصل ذروتها يومي السبت والأحد المقبلين.

الإسكندرية تتأهب لنوة المكنسة

كانت الإسكندرية رفعت درجة الاستعداد القصوى، وذلك لاستقبال نوة المكنسة المتوقع هطولها على المدينة الساحلية مساء اليوم، وانتشرت سيارات شفط المياه والبدالات وعربات التدخل السريع والسيارات المدمجة على مستوى المحافظة، والبالغ عددها 133 سيارة، عند البؤر الساخنة بالمحافظة اعتبارا من اليوم لحين انتهاء حالة الطقس السيئ، إضافة إلى متابعة تفريغ بيارات محطات الرفع ومناسيب المصارف على مدار الساعة.

تحذيرات من نوة المكنسة

وتبعت نوة المكنسة تعليمات من محافظة الإسكندرية إلى المواطنين، بضرورة تقليل التحرك بالسيارات اعتبارا من مساء اليوم وحتى صباح غد الأربعاء، للسماح لسيارات رفع مياه الأمطار بالتحرك وممارسة مهامها، مع تجنب السير بسرعات عالية بالسيارات تتعدى 60 كم في الساعة، ‏والحفاظ على مسافة أمان أكبر من المعتاد، وعدم ‏الوقوف أسفل شرفات المنازل القديمة والمتهالكة، وعدم ‏البقاء في أماكن مفتوحة أثناء حدوث البرق.

كما ينصح بعدم ‏الاقتراب من الأسوار والأجسام المعدنية والسكك الحديدية ‏أثناء حدوث البرق تجنبا لخطر الصعق، وعدم وقوف السيارات على شنايش الأمطار، وعدم ركن السيارات بجوار الأشجار لتفادي سقوطها بفعل الرياح.