استعدادات محافظة الإسكندرية لمواجهة نوة المكنسة: 133 عربة شفط

استعدت محافظة الإسكندرية لمواجهة نوة المكنسة، عبر تفريغ بيارات محطات الرفع ومناسيب المصارف، بالإضافة إلى الدفع بعدد من عربات الشفط في كافة المناطق الساخنة المعتاد تراكم المياه فيها، مثل الأنفاق في مناطق شرق الإسكندرية، كنفق المندرة وشارع 45، ومحمد نجيب، بالإضافة إلى عدد من مناطق طريق المحمودية، كما تم الدفع بعدد كبير من المعدات غرب الإسكندرية كونها المناطق الأكثر احتياجا إلى ذلك.

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية استعدادات محافظة الإسكندرية لمواجهة نوة المكنسة التي تعد أشد نوات السنة، وهي النوة الأولى في مواعيد نوات الإسكندرية 2021، مع انطلاق فصل الشتاء الذي يشهد 5 نوات خلال الأيام المتبقية من العام الجاري، وتصل ذروتها يومي السبت والأحد المقبلين.

الإسكندرية تتأهب لنوة المكنسة

ورفعت الإسكندرية درجة الاستعداد القصوى، وذلك لاستقبال نوة المكنسة المتوقع هطولها على المدينة الساحلية مساء اليوم، وانتشرت سيارات شفط المياه والبدالات وعربات التدخل السريع والسيارات المدمجة على مستوى المحافظة، والبالغ عددها 133 سيارة، عند البؤر الساخنة بالمحافظة اعتبارا من اليوم لحين انتهاء حالة الطقس السيئ، إضافة إلى متابعة تفريغ بيارات محطات الرفع ومناسيب المصارف على مدار الساعة.

سرعة التعامل مع حالة عدم استقرار الطقس

ووجه اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة على مستوى الأحياء، بسرعة التعامل مع حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وفقا لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، والتي تشير إلى سقوط أمطار بكثافة متفاوتة الشدة من غزيرة ومتوسطة وخفيفة على مناطق متفرقة بنطاق المحافظة.

وشدد المحافظ على رؤساء الأحياء وشركة الصرف الصحي وجميع المسئولين التنفيذيين، بالمتابعة المستمرة لحالة الشوارع المختلفة ورصد أي حالات طارئة تجنبا لحدوث أي مشكلات في أي منطقة نتيجة سقوط الأمطار، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية بكافة شوارع الإسكندرية، منوها أن غرفة عمليات المحافظة مستمرة في انعقادها بشكل دائم ومستمر لاستقبال شكاوى المواطنين الخاصة بتراكمات مياه الأمطار.

«الصرف الصحي» في الإسكندرية يتابع نوة المكنسة بشكل لحظي

من جانبه، أكد اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي في الإسكندرية، أنه تنفيذا لتكليفات محافظ الإسكندرية، جرى رفع درجات الاستعداد وانتشار سيارات شفط المياه والبدالات وعربات التدخل السريع والسيارات المدمجة على مستوى المحافظة، وخاصة في الأماكن الساخنة بالمحافظة اعتبارا من اليوم، ولحين انتهاء حالة الطقس السيئ، بالإضافة إلى متابعة تفريغ بيارات محطات الرفع ومناسيب المصارف على مدار الساعة.

وأضاف أنه يجري التواصل المستمر مع هيئة الأرصاد الجوية وجميع الجهات المختصة، لمتابعة حالة الطقس، ويتم رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع أجهزة الشركة قبل بدء حالة الطقس السيئ بـ48 ساعة.