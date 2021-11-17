ضبط 31 ألف عبوة سكر دون بيانات في الإسكندرية

تواصل أجهزة وزارة الداخلية، جهودها لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها، خاصة جرائم الغش التجاري، لما لها من تأثير مباشر على صحة المواطنين.

ضبط 31 ألف عبوة سكر مجهولة المصدر

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، بحسب بيان عن وزارة الداخلية، من ضبط المدير المسؤول عن مصنع دون ترخيص لتعبئة السكر كائن بدائرة قسم شرطة محرم بك، وبحوزته 31860 عبوة سكر دون بيانات تجارية «منتج نهائي» معدة للبيع، 35 كيلو جرام سكر «مستلزمات إنتاج»، مجهول المصدر معد للتعبئة.

سكر غير مطابق للمواصفات

كما جرى ضبط 595 عبوة سكر زنة كيلو جرام غير مطابقة للمواصفات القياسية وناقصة الوزن عن المدون عليها بمقدار 70 جراما، ومدونا عليها بيانات تجارية وهمية «منتج نهائي معدة للبيع».

ووجّهت الأجهزة الأمنية للمتهم، تهمة تعبئة السكر الحر دون ترخيص من الجهات المختصة، داخل عبوات غير مطابقة للمواصفات القياسية، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حياله.