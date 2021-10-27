حملات تموينية لضبط الأسواق.. وتحريز 55 طن سكر تموين فاسدة

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية لضبط جرائم الغش التجاري.

ضبط 1334 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة

وأسفرت تلك الحملات عن ضبط 1334 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، وضبط (17,1 طن لحوم مجمدة – كبدة مستوردة) دون مستندات بالجيزة، ضبط (9,2 طن كبدة مستوردة) مجهولة المصدر بالشرقية، و(1,8 طن لحوم مجمدة) يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي بالشرقية، و(750 كيلو جرام دواجن مستوردة) محظور تداولها بالأسواق بالجيزة، و(55 طن سكر أبيض - 13,75 طن عصائر) بالشرقية، و(2,58 طن مكرونة) محظور تداولها خارج منظومة الدعم بالبحيرة.

107 طن أعلاف حيوانية دون ترخيص

وضبط كذلك (111 بطاقة تموينية ذكية) استولى عليها صاحب مخبز بالدقهلية، ضبط (100 كيلو جرام دقيق بلدي محظور تداوله – 74 بطاقة تموينية تم تجميعها للاستيلاء على الدعم المقرر لها - ماكينة صرف خبز)، بحوزة مدير مخبز سياحي دون ترخيص بالقاهرة، ضبط (9,1 طن نحاس خام مرتجعات مصانع مجهول المصدر – ماكينة خط إنتاج) تمهيداً لطرحها بطرق غير مشروعة بالقليوبية، وضبط (8,5 طن أسمدة زراعية مدعمة محظور تداولها بــ29750 جنيهاً) بالشرقية، ضبط 107 طن أعلاف حيوانية دون ترخيص ببورسعيد.