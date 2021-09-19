ضبط مصنع لحوم بالقاهرة بدون ترخيص

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط مسئول عن مصنع لحوم، كائن بدائرة قسم شرطة السلام أول؛ لإدارته المصنع بدون ترخيص.

ضبط لحوم مجهولة المصدر

ووجهت اتهامات للمسؤول بحيازة كمية كبيرة من المواد الغذائية «لحوم» مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية بيانات تدل على مصدرها وغير صالحة للاستخدام الآدمي، بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

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كما تم العثور بداخل المصنع على 1,250 طن لحوم مختلفة الأنواع «جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بمستندات تدل على مصدرها».

اعترافات صاحب المصنع

بمواجهته المتهم اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.