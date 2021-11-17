انطلاق فعاليات مبادرة الرعاية الصحية بدور الأيتام في القليوبية

أعلنت مديرية الصحة بالقليوبية، برئاسة الدكتور خالد عبدالغني، انطلاق مبادرة الرعاية الصحية لدور الايتام من سن 5 سنوات إلى 18 سنة، والتي تستهدف فحصا شاملا لـ12 دارا على مستوى المحافظة، وذلك من أجل مد مظلة خدمات الرعاية الصحية الأولية والمبادرات الرئاسية لجميع المواطنين داخل الدور التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، وتنفيذ زيارات منتظمة.

خدمات طبية لنزلاء دور الأيتام

وقال الدكتور خالد عبدالغني، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، في بيان له، إن الهدف من المبادرة هو توفير الخدمات الطبية الأولية داخل الدور التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي من الطفولة إلي كبار السن، بما في ذلك الأطفال بدور الأيتام والمؤسسات العقابية في المراحل السنية المختلفة، وذلك في إطار سعي الدولة للحفاظ علي صحة وسلامة المواطنين بفئاتهم كافة.

فرق طبية لتقديم الرعاية الصحية الأولية

وأضاف وكيل وزارة الصحة، أن فرقا طبية تشكلت لتقديم الخدمات الطبية، كل منها مكون من طبيب بشري وطبيب أسنان وتمريض وفني معمل لتقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية تحت مظلة مبادرة «100 مليون صحة»، مشيرا إلى فحص 6 دور أيتام بإجمالي 150 طفلا حتى الآن في إطار حرص القيادة السياسية للحفاظ علي صحة الشعب المصري، وبتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وتنفيذاً لتوجيهات اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، وبقيادة دكتورة نجلاء مهدي مدير الرعاية الأساسية والمنسق العام للمبادرات، والدكتورة شيرين رياض مدير إدارة الصحة المدرسية والدكتورة هبه خربوش المنسق الفني للمبادرة.