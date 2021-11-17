التموين تضبط 7760 لتر منظفات مجهولة المصدر بمصنع في الدقهلية «فيديو»

تمكنت حملات وزارة التموين والتجارة الداخلية، برئاسة عبد المنعم خليل رئيس قطاع التجارة الداخلية بالوزارة، وبالتعاون مع مديرية التموين بمحافظة الدقهلية، من ضبط مصنع منظفات مغشوشة وعطور ومطهرات مجهولة المصدر من مواد كيميائية غير مصرح باستخدامها، وذلك بعد تمكن الحملات التفتيشية بالوزارة صباح اليوم الأربعاء من ضبط سيارة نصف نقل -تابعة للمصنع- تجوب الشوارع لبيع منظفات مغشوشة للمواطنين بأسعار رخيصة.

التموين: نجحنا في ضبط مصنع المنظفات المغشوشة بالدقهلية

وقال عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بالوزارة، في تصريحات لـ«الوطن» إنه بالتنسيق مع حملة تفتيشية تمت بالتعاون مع مديرية التموين بمحافظة الدقهلية، أمكن ضبط مصنع منظفات مغشوشة وبه كميات كبيرة من معلبات المنظفات التي يجرى تصنيعها داخل المصنع، وذلك بعد تمكن حملات وزارة التموين اليوم من ضبط سيارة نصف نقل تجوب شوارع القاهرة لبيع منظفات مغشوشة ومجهولة المصدر للمواطنين عبر مكبر صوت.

ضبط 7760 لتر منظفات مجهولة المصدر

وكشف خليل، عن أنه جرى التحفظ على 6400 لتر دواني وبريل ومعطر، عبارة عن 1600 عبوة وزن العبوة 4 لتر، فضلا عن 360 لتر كلور، و5000 عبوة فارغة، و1000 لتر مواد خام.

وكشف «خليل»، أن الحملة التموينية التي توجهت لعنوان المصنع والذي أبلغ عنه قائد السيارة النصف النقل التي جرى ضبطها صباح اليوم، تمكنت من ضبط مواد كيميائية مجهولة المصدر داخل المصنع، يستخدمها القائمون عليه في تصنيع منظفات مغشوشة مثل «البريل والدواني والمعطر والبرسيل والديتول والعجينة السحرية لقتل الحشرات».

قضيتان يواجهما مصنع المنظفات المغشوشة

وذكر «خليل»، أن المصنع المذكور أمامه قضيتان، الأولى عمل المصنع بدون ترخيص، والثانية هي الغش التجاري والإضرار بصحة المواطنين بسبب ما يقوم به من تصنيع منظفات باستخدام مواد كيميائية مجهولة المصدر وغير مصرح باستخدامها، وتجري حاليا حملة وزارة التموين التفتيشية إنهاء الإجراءات وحصر الكميات التي جرى ضبطها داخل المصنع، تمهيدا لإعدام المضبوطات، وإحالة القضية للنيابة.

وتمكنت حملات وزارة التموين، صباح الأربعاء 17 نوفمبر من ضبط سيارة نصف نقل تجوب شوارع القاهرة والمحافظات المجاورة عبر مكبر صوت لبيع منظفات مغشوشة للمواطنين.