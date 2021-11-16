التموين تضخ سلعا غذائية في الأماكن ‏المتضررة من السيول بأسوان 

قال أحمد كمال، معاون وزير التموين، والمتحدث الرسمي ‏للوزارة، أنّ الدكتور علي المصيلحي، وزير ‏التموين والتجارة الداخلية، وجّه بتسيير سيارات متنقلة بالأماكن ‏التي تضررت من السيول في أسوان، لتوفير السلع للمواطنين، موضحا أنّ ‏الشركة المصرية لتجارة الجملة التابعة للشركة القابضة ‏للصناعات الغذائية بالتعاون مع مديرية التموين بالمحافظة، ‏سيرا أمس 6 سيارات متنقلة في الأماكن التي تضررت من ‏السيول بأسوان، داخل مناطق «أبو الريش، كوم امبو، غرب دراو، ومنطقة الشلال والمنطقة الأولي بالرعاية».

سيارات غذائية لأهالي أسوان بتخفيضات كبيرة

وتابع كمال بحسب بيان عن وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنّ السيارات نقلت السلع ‏الغذائية للمواطنين بتلك الأماكن بتخفيضات كبيرة، مشيرا إلى أنّ ‏سعر السلع بالنسبة للسكر 8.50 جنيها للكيلو، والأرز بـ8 ‏جنيهات للكيلو، والزيت عبوة زنة 800 جرام بسعر 21 جنيها، ‏والعبوة زنة واحد لتر بسعر 25 جنيها.

وأضاف ‏المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنّ الشركة المصرية لتجارة ‏الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، سترسل ‏اليوم عدد من السيارات لتوفير احتياجات المواطنين في ‏تلك الأماكن من السلع، مشيرا إلى وجود تنسيق كامل بين الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة ‏الداخلية، واللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، في هذا ‏الأمر.

زيادة مخزون الدقيق في المخابز

وأكد كمال، أنّ وزير التموين والتجارة الداخلية، وجّه مديرية التموين في أسوان ‏بزيادة المخزون الاستراتيجي من الدقيق بالمخابز، ومتابعة عملها ‏لحظة بلحظة، لتوفير كل احتياجات المواطنين من الخبز المدعم.‏