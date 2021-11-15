توجيه عاجل من «التموين» للمديريات بشأن تلقي العاملين للقاح كورونا

أعلن ‏الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، حصول العاملين في الوزارة على اللقاح المضاد لفيروس كورونا بعد توفير أطقم طبية بالديوان العام لتطعيم العاملين غير الحاصلين على الفاكسين.

توجيهات لمديريات التموين بالتأكد من أن العاملين ‏تلقوا لقاح كورونا

وأشار وزيرالتموين والتجارة الداخلية إلى أنه وجه اليوم ‏بالبدء في تنفيذ قرار منع دخول أي من العاملين دون حصولهم على اللقاح ‏المضاد لفيروس كورونا.

من جانبه، قال أحمد كمال، المتحدث الرسمي ‏للوزارة، أن ديوان عام الوزارة كان شهد تواجد عدد من ‏اللجان الطبية قبل ذلك لتلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا، مشيرا إلى أن ‏عدد اللجان الطبية التي تواجدت في الوزارة خلال الفترة الماضية وصل إلى ‏لجنتين إضافة إلى اللجنة التي حضرت اليوم لتطعيم العاملين في الوزارة،

وزير التموين يعلن تطبيق قرار اللجنة العليا لفيروس كورونا بعدم الدخول دون تلقي ‏اللقاح

وأكد ‏«كمال»، أن الوزير علي المصيلحي وجه مديريات التموين ‏بتنفيذ قرار اللجنة العليا لإدارة فيروس كورونا بالتأكد من تلقي العاملين للقاح فيروس كورونا.‏

وتأتي هذه التوجيهات تنفيذا لقرار اللجنة العليا لإدارة فيروس كورونا برئاسة ‏الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بعدم السماح لأي موظف ‏لم يتلقَ اللقاح المضاد لفيروس كورونا بالدخول لمكان عمله إلا بعد تأكيد ‏الحصول على اللقاح أو إجراء تحليل ‏PCR‏ أسبوعيا.