استقرار سعر الحديد اليوم وسط الارتفاعات العالمية و«حديد عز» الأعلى سعرا

شهد سعر الحديد اليوم 17 نوفمبر 2021 استقرارا في الأسعار، على مستوياته المستقرة بأغلب الشركات العاملة في السوق المحلي، متجاهلا تحريك أسعار الغاز منذ أكثر من 3 أسابيع، وارتفاع المواد الخام، حيث جاء استقرار الأسعار منذ بداية نوفمبر الحالي بالرغم من التوقعات التي تنذر برفع الأسعار، حيث يشهد سوق الحديد في مصر حالة من الركود خلال الفترة الماضية، بسبب عدم الإقبال على الشراء، وخاصة بعد الزيادات التي أعلنتها المصانع الشهر الماضي، التي رفعت حديد عز أسعارها بقيمة 1400 جنيه للطن الواحد.

أسعار حديد عز بـ15600.. تعرف على أعلى سعر للحديد اليوم

سجل سعر الحديد استقرارًا في مصنع حديد عز للتسليح لتسجل 15600 جنيه، وهو الأعلى سعرًا مقارنة بباقي الشركات، وذلك بعدما رفع سعره بقيمة 1400 جنيه خلال أكتوبر الماضي.

- شركة بشاي سجلت نحو 15400 جنيه.

- شركة المصريين سجلت نحو 15300 جنيه للطن.

- شركة عطية بسعر 15 ألفًا و100 جنيه للطن الواحد.

- شركة سرحان بسعر 15 ألفًا و100 جنيه.

- شركة العتال بـ15 ألفًا و500 جنيه للطن.

- شركة مصر استيل بسعر 15100 جنيه.

- شركة المراكبي بـ15100 جنيه.

- شركة العشري الطن بـ 15100 جنيه.

ويتغير سعر الحديد بشكل مستمر؛ خاصة مع تأثره بالمتغيرات العالمية سواء أسعار الخام أو مصاريف النقل والتصدير، وذلك لتأثرها بمستوى الاقتصاد العالمي بشكل كبير، وهناك أعداد كبيرة من الناس داخل المجتمع تهتم لأمر أسعار الحديد للمستهلك، وكذلك معرفة أسعار الشركات الكبرى مثل حديد عز والمصريين وبشاي وغيرها.

ارتفاع العقود الآجلة لأسعار الحديد العالمية

وشهدت العقود الآجلة لـ سعر حديد التسليح ارتفاعا مؤخرا في بورصة لندن للمعادن لتداول شهر ديسمبر عند تسوية تداولات الإثنين 15 نوفمبر 2021، بنحو 6 دولارات لتسجل 701 دولار للطن.