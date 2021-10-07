سعر الحديد والأسمنت للمستهلك اليوم الخميس 7-10-2021 ثابتاً بعدما شهدت أسعار الأسمنت تغيراً خلال تعاملات يوم أمس الأربعاء 6 أكتوبر 2021، حيث ارتفعت بقيمة 60 جنيها لبعض الأنواع في عدد من الشركات خلال تعاملات اليوم، وذلك بعد أن ارتفعت من أسبوعين بقيمة 30 جنيها، واستقرت أسعار الحديد خلال التعاملات.

أسعار الحديد والأسمنت اليوم الخميس

سعر الحديد والأسمنت للمستهلك اليوم الخميس 7-10-2021 جاءت كالتالي:

- استقر أسمنت السويدي حيث سجل سعر الطن 1090جنيها وهو الأعلى سعرًا.

- تراوح سعر أسمنت شركة الممتاز بعد الارتفاع من 1070 إلى 1080 جنيهًا للطن.

- استقر أسمنت المسلح وسجل سعر 1070 جنيهًا بارتفاع قدرة 60 جنيهًا.

- استقر أسمنت حلوان وسجل سعر 1010جنيهًا.

- استقر سعر أسمنت وادي النيل ليسجل 1000 جنيهًا للطن.

- استقر سعر أسمنت قنا اليوم ليسجل 970 جنيها للطن.

- استقر سعر طن أسمنت شركة المنيا 880 جنيهًا للطن.

- استقر سعر طن أسمنت سيناء استقرارًا اليوم عند 940 جنيهًا.

- استقر أسمنت الصعيد سجل سعر 750 جنيهًا.

أسعار الحديد اليوم الخميس

سعر الحديد والأسمنت للمستهلك اليوم الخميس 7-10-2021 شمل أيضاً أسعار حديد التسليح، اليوم الخميس، على النحو التالي:

- حديد «عز» للتسليح يسجل سعر 14700 جنيه للطن، وهو الأعلى سعرًا مقارنة بباقي الشركات.

- شركة المصريين 14400 جنيه.

- شركة بشاي بـ 14500 جنيه.

- شركة عطية بسعر13700 جنيه.

- شركة سرحان بسعر 14300 جنيه.

- شركة العتال بـ14600 جنيه.

- شركة مصر استيل بسعر 13700 جنيه.

- شركة المراكبي 13700 جنيه.

- شركة العشري 13700 جنيه.

خفض إنتاج مصانع الأسمنت في مصر

وقد أعلن التجار والوكلاء بسوق الأسمنت عن مخاوفهم من مواصلة أسعار الأسمنت ارتفاعاتها خلال الفترة المقبلة، وذلك في ظل خفض المصانع لإنتاجها وتخفيض حصص الوكلاء، مؤكدين عدم رضاهم عن خفض إمدادات الأسمنت.