تنبيه من وزير التعليم لـ«المدارس» للحد من انتشار فيروس كورونا

وجَّه الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تنبيها عاجلا لجميع المديريات التعليمية والمدارس بمختلف محافظات الجمهورية، بضرورة الالتزام الكامل بتنفيذ كل الإجراءات والتدابير الاحترازية اللازمة، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، من خلال التعقيم والتطهير المستمر للمدارس ومحيط المدارس والفصول الدراسية ودورات المياه، وحظر الباعة الجائلين في محيط المدارس.

وزير التعليم: يجب التزام التلاميذ بارتداء الكمامات بسبب كورونا

وشدد شوقي، في تصريحات لـ«الوطن»، على ضرورة الالتزام الكامل من قبل التلاميذ من الصف الرابع الابتدائي وحتى الصف الثالث الثانوي، بارتداء الكمامات الطبية، وعدم نزعها طوال اليوم الدراسي داخل المدارس، لمواجهة تفشي فيروس كورونا، وللحفاظ على سلامتهم وأرواحهم من خطر الإصابة بعدوى الفيروس، مؤكدا أن الوزارة تواصل علملها في تنفيذ استراتيجية واضحة في تطوير منظومة التعليم في مصر، واعتماد المناهج على الفهم والابتكار وليس الحفظ والتلقين.

وزير التعليم: لم نفكر في إغلاق المدارس بسبب كورونا

وأوضح وزير التعليم، أن الوزارة لم ولن تفكر في إغلاق المدارس بسبب كورونا، وأن نسبة الحضور في المدارس وصلت إلى 98%، مؤكدا أن الدراسة تسير بشكل منتظم ولا يوجد أي أزمات أو معوقات تؤثر على سير العملية التعليمية، منوها بأنه لا مشكلة في مناهج الصف الرابع الابتدائي، حيث جرى بناء إطار عام للمناهج، منذ عام 2017: «الكتاب كبير، وثلاثة أرباعه صفحات فاضية، لأنه عبارة عن الكتاب وكتاب الأنشطة مجلدين مع بعض».

شوقي: وضع مناهج رابعة ابتدائي بمعايير واضحة

وأكد شوقي، أنه تم وضع مناهج رابعة ابتدائي بمعايير واضحة، لاعتمادها على الفهم والابتكار وليس الحفظ والتلقين، منوها بأن العمل يسير بخطوات ثابتة وواضحة لتطوير منظومة التعليم في مصر، موضحا أن جائحة فيروس كورونا لم ولن تؤثر على سير العملية التعليمية في العام الدراسي الجديد 2021-2022.