كيفية ترشيد استهلاك الدفاية والتكييف الساخن في الشتاء في 7 خطوات

في فصل الشتاء ومع الطقس البارد، يلجأ الكثير من الأشخاص إلى استخدام الدفايات الكهربائية، كما يفضل البعض تشغيل التكييف على النظام الساخن، مما يؤدي إلى ارتفاع فاتورة الكهرباء نظرا لزيادة الاستهلاك في هذا الفصل خاصة، لذا قدم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بعض النصائح لترشيد الاستهلاك وتوفير الطاقة.

وفيما يلي تستعرض «الوطن»، وفي إطار ما تقدمه للقارئ من خدمات على مدار الساعة، أبرز النصائح التي يمكن اتباعها عند استخدام الدفاية والتكييف من أجل ترشيد الاستهلاك، وفق ما ذكر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

نصائح لترشيد استهلاك الكهرباء عند استخدام الدفاية في فصل الشتاء

- ينصح بشراء الدفاية المشعة، وهي التي تشبه أشعة الشمس نظرا لأنها لا تستهلك كهرباء عالية، وأيضا الدفايات السيراميك التي لا تستهلك كهرباء بكثرة.

- احرص عند الشراء على زيادة عدد الريش بكبر مساحة المكان.

- اختر الدفاية التي تحتوي على خاصية الإيقاف التلقائي عند ارتفاع درجة حرارة الدفاية، كما ينصح بضبطها على درجة حرارة متوسطة من أجل ترشيد استهلاك الكهرباء.

نصائح عند استخدام التكييف الساخن من أجل ترشيد الاستهلاك

- أغلق النوافذ قبل تشغيل التكييف على وضع التسخين قبل تشغيله بـ 15 دقيقة.

- احرص على غلق جهاز التكييف قبل مغادرة الغرفة بحوالي 15 دقيقة.

- اختر الجهاز الأقل استهلاكا للكهرباء عند الشراء، ويتم التعرف على ذلك من خلال بطاقة كفاءة الطاقة الملصقة على الجهاز.

- احرص على المواظبة الدورية على صيانة جهاز التكييف بتنظيف فلتر الهواء.

- من الأفضل لترشيد استهلاك الكهرباء اضبط التكييف على درجة 24.

خطوات التحكم في استهلاك السخان الكهربائي حتى لا يؤثر على فاتورة الكهرباء

- ابتعد عن ضبط السخان عند درجات حرارة مرتفعة، لأن ذلك يتسبب في إجهاد السخان ويرفع قيمة فاتورة الكهرباء.

- اضبط الثرموستات عند درجة الحرارة ما بين 50-60 درجة مئوية.

- يفضل عدم تشغيل السخان بصفة مستمرة طوال اليوم، لأن الحرارة تفقد فتنخفض درجة الحرارة و يعاد التسخين مرة أخرى، مما يؤثر على فاتورة الكهرباء.

- قم بشغيل السخان قبل الاحتياج للمياه الساخنة بحوالي نصف ساعة.

- تفريغ مياه السخان من المكان المخصص للتغذية بالمياه كل 3 أو 6 أشهر للتخلص من الشوائب التي تعوق انتقال الحرارة، مما يخفض كفاءة السخان ويستهلك كهرباء بقدر كبير.