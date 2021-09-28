نصائح عند شراء الدفاية في الشتاء.. «السيراميك مابتسحبش كهربا كتير»

مع اقتراب فصل الشتاء وانخفاض درجات الحرارة يسعى العديد من الأشخاص إلى شراء دفاية للتغلب على الصقيع، ولكن قبل الشراء عليك التعرف أولا على أنواع الدفايات وأيها أفضل وأقلها استهلاكا للكهرباء.

نصائح عند شراء الدفاية

ينصح في فصل الشتاء، بشراء الدفاية المشعة، وهي التي تشبه أشعة الشمس ومن أهم مميزاتها أنها لا تستهلك كهرباء عالية.

كما أن دفايات السيراميك التي تعد أكثر شيوعا من أكثر الدفايات التي لا تستهلك كهرباء بكثرة، كما تتميز بأنها سهلة الانتقال من مكان لآخر.

احرص عند الشراء على زيادة عدد الريش بكبر مساحة المكان.

- اختر الدفاية التي تحتوي على وجود خاصية الإيقاف التلقائي عند ارتفاع درجة حرارة الدفاية.

نصائح لتجنب مخاطر الدفاية عند التشغيل في فصل الشتاء

وقدم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، عدة نصائح من أجل تجنب مخاطر الدفاية عند التشغيل نعرض أبرزها فيما يلي:

1-ينصح بضبط الدفاية على درجة حرارة متوسطة حفاظا على سلامة المواطنين أولا وكذلك ترشيد استهلاك الكهرباء.

2-يجب التأكد من غلق جميع النوافذ والأبواب لضمان عدم تسرب الهواء الساخن.

3-التأكد من وجود القاطع الأوتوماتيكي لفصل التيار حال وجود ماس كهربائي.

4-يرجى التأكد من سلامة التمديدات الكهربائية واستخدام أسلاك ومعدات كهربائية من ماركة معروفة ونوع جيد وعدم الاتجاه لنوع رديء.

5- عدم مرور تمديدات الأسلاك تحت الفراش أو السجاد حتى لا تتسبب بحريق في منزلك السكني.

6-ابتعد عن استخدام التوصيلات الكهربائية من مصدر واحد.

7- تلاشى تماما وضع الدفايات على قطع الأثاث (الخزانات – الطاولات) القابلة للاشتعال ويجب ألا تقل المسافة بين الدفاية والمفروشات عن متر علي الأقل.

8-عدم استعمالها كأداة للاشتعال أو التسخين أو تجفيف الملابس.

9-يراعى فصل التيار الكهربائي عن الدفاية عند وصول تدفئة المكان إلى الدرجة المطلوبة خاصة أثناء النوم.