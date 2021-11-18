أسعار سيارات فولكس فاجن المستعملة في السوق المصرية

يشهد سوق السيارات الأوروبية المستعملة المستعملة في مصر تغييرات يومية في الأسعار، بالإضافة إلى العديد من عمليات البيع في مختلف الفئات، سواء كانت فارهة أو متوسطة، وتعد فولكس فاجن من السيارات التي تشهد مبيعات قوية في سوق المستعمل.

وفي هذا الصدد، تستعرض "لوطن" أسعار سيارة "فولكس فاجن"، التي تشهد مبيعات قوية في سوق السيارات المستعملة، على النحو التالي:

أسعار فولكس فاجن المستعملة بالسوق المصرية

ـ تتراوح أسعار فاغن باراتى 2006، بين 52 ألفًا و55 ألف جنيه في المتوسط، وأعلى سعر لها 62 ألف جنيه.

- تتراوح أسعار جولف 1993، بين 71 ألف و72 ألف جنيه في المتوسط، وأعلى سعر لها 73 ألف جنيه.

- تتراوح باسات 1999، بين 67 ألفًا و93 ألف جنيه في المتوسط، وأعلى سعر لها 105 ألف جنيه.

- تتراوح أسعار سوران 2008، بين 95 آلاف 108 ألف جنيه في المتوسط، وأعلى سعر لها 119 ألف جنيه.

- تتراوح أسعار جولف 2005، بين 68 آلاف و145 ألف جنيه في المتوسط، وأعلى سعر لها 171 ألف جنيه.

تتراوح أسعار باسات 2006، بين 162 آلاف و172 ألف جنيه في المتوسط، وأعلى سعر لها 185 ألف جنيه.

- تتراوح أسعار جيتا 2010، بين 171 ألفًا و182 ألف جنيه في المتوسط، وأعلى سعر لها 195 ألف جنيه.

- تتراوح أسعار باسات 2010، ببين 190 ألفًا و200 ألف جنيه في المتوسط، وأعلى سعر لها 219 ألف جنيه.

- تتراوح أسعار جولف 2012 بين 190 ألفًا و209 ألف جنيه في المتوسط، وأعلى سعر لها 214 ألف جنيه.

- تتراوح أسعار تيجون 2016، بين 328 ألفًا و332 ألف جنيه في المتوسط، وأعلى سعر لها 340 ألف جنيه.