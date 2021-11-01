بمحركات كهربائية.. فولكس فاجن تستعد لعرضة سيارتي ID.5 وID.5 GTX

تستعد شركة فولكس فاجن الألمانية المتخصصة في صناعة السيارات الفارة يوم الأربعاء المقبل لإطلاق أول سيارة كوبيه E-SUV، وهو طراز كهربائي بالكامل مع ميزات متميزة تعتمد على محرك كهربائي معياري مصفوفة (MEB).

وتأتي السيارة ID.51 الجديدة وID.5 GTX2 الرياضي مع محرك مزدوج لجميع العجلات مع التصميم المتميز القادم من المستقبل المعبر عن السيارات الكهربائية.

اتجاه إلى السيارات الكهربائية

تبدأ شركة فولكس فاجن تتحول إلى اتجاه الكهربة والرقمنة، وتمنح ID.5 فولكس فاجن مزيدًا من الزخم على الطريق لتصبح مزودًا للتنقل موجهًا بالبرمجيات.

وتعتبر كرة فولكس فاجن من أقوى الشركات المتخصصة في تصنيع السيارات وتطويرها في العالم، وهي شركة رائدة في مجال تصنيع السيارات، وتعمل الشركة عدف تطوير صناعة السيارات الكهربائية ووضع خطط للتحول الكامل في منتجاتها.

فئات وأسعار فولكس فاجن في مصر

ويذكر أن الشركة عانت خلال الآونة الأخيرة، من العديد من الأزمات منذ انتشار وباء كورونا، بالإضافة إلى مشكلة نقص الرقائق الإلكترونية، والمتخذة في تصنيع السيارات الأمر الذي تسببت في خفض إنتاج الشركة خلال الآونة الأخيرة.

وتطرح الشركة في السوق المصري، العديد من السيارات في مختلف الفئات، ومنها فولكس فاجن جولف بسعر 454.000 جنيه، وسيارة فولكس فاجن باسات وتأتي بسعر 505.000 جنيه في الفئة الأولى والفئة الثانية بسعر 610.000 جنيه، وسيارة فولكس فاجن تيجون، وتأتي بفئتين الأوىل بسعر 585.000 جنيه، والفئة الثانية بسعر 660.000 جنيه.