مواصفات وأسعار فولكس فاجن تيجوان 2022.. تستهلك 6.7 لتر وقود لكل 100 كم

يضم السوق المصري، العديد من الطرازات المختلفة من السيارات لمختلف المصنعين في العالم سواء كانت سيارات أوروبية أو يابانية أو كورية أو صينية.

ويميل الكثير من المستهلكين إلى السيارات الأوروبية لما تقدمه من تكنولوجيا عالية وقيادة تتميز بالثبات وقدرة على التحكم، وخاصة سيارة فولكس فاجن تيجوان 2022، والتي تحظى بمبيعات قوية داخل السوق المصري.

وتستعرض «الوطن»، خلال السطور التالية، مواصفات وأسعار فولكس فاجن تيجوان الجديدة 2022:

أسعار فولكس فاجن تيجوان 2022

- تنتمي السيارة لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV، وتتوافر بفئتين مختلفتين في التجهيزات، ويبلغ سعر الفئة الأولى 585,000 جنيه، والفئة الثانية 660,000 جنيه.

مواصفات فولكس فاجن تيجوان 2022

تعتمد السيارة على محرك رباعي الأسطوانات، بسعة 1.4 لتر، 1400 سي سي، وينتج قوة 150 حصان، وعزم أقصى للدوران 250 نيوتن/ متر، والمحرك متصل بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 6 سرعات.

وتأتي السيارة على منظومة الجر الأمامي للعجلات، وتتسارع من وضع الثبات وحتى سرعة الـ 100 كم/ ساعة في غضون 9.2 ثانية، وتستهلك السيارة متوسط 6.7 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم.

- تأتي السيارة بأبعاد 4486 ملم الطول، 1839 ملم العرض، 1664 ملم الارتفاع، 2681 ملم طول قاعدة العجلات.

- تصل سعة الصندوق الخلفي للسيارة 615 لترا.

- السيارة مزودة بعدة تجهيزات ووسائل للأمان من بينها «وسائد وستائر هوائية، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، توزيع إلكتروني للفرامل EBD، برنامج التوازن الإلكتروني ESP، ونظام مساعدة صعود المرتفعات HAC، ونظام مراقبة ضغط الإطارات، وحساسات مطر، وفرامل يد إلكترونية، ومثبت سرعة، وحساسات ركن أمامية وخلفية، وكاميرا خلفية، وخاصية مساعدة الركن، زر تشغيل/ إيقاف المحرك».