«الإسماعيلية» السينمائي يكشف عن التصميم الجديد لشعار المهرجان

كشفت إدارة مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة، برئاسة المخرج سعد هنداوي، عن الشعار الرسمي للمهرجان، وذلك بعد إقامة مسابقة لتصميم شعار المهرجان التي شارك فيها عدد كبير من المصممين، ليقع اختيار لجنة التحكيم على الشعار من تصميم المخرج محمد ماجد، ومن المقرر أن تنطلق فعاليات الدورة الـ23 من المهرجان في مارس المقبل.

المخرج محمد ماجد يكشف عن تفاصيل تصميم شعار «الإسماعيلية السينمائي»

وقال المخرج محمد ماجد، في بيان صحفي، إنه اعتمد على عدد من الأدوات والشعارات السينمائية، منها الـ«كلاكيت»، وشريط السينما، موضحا: «استخدامها كان للتعبير عن مجال صناعة الأفلام وماهية المهرجان، وواجهني تحدي في تصميم الشعار هو إبراز عناصر تعبر عن هوية مدينة الإسماعيلية التي يقام بها الفعاليات، بالإضافة إلى دمجه مع باقي الشعارات التي تم الاعتماد عليها».

وتابع ماجد: «تم الاستقرار على عنصر التمساح لما تشتهر به المدينة من وجود بحيرة التمساح القديمة في مدينة الإسماعيلية، ولما لها من خلفية تاريخة، حيث كانت المدينة قديما يطلق عليها لقب مدينة التمساح قبل الإسماعيلية، وبعد دمج تلك العناصر ظهر التصميم بالصورة النهائية».

من هو المخرج محمد ماجد؟

يذكر أن محمد ماجد تخرج في المعهد العالي للسينما، واستكمل دراسته للسينما في أكاديمية نيويورك للأفلام في الولايات المتحدة الأمريكية، وعمل كمدير إبداعي في مجال صناعة الإعلانات التلفزيونية والرسوم المتحركة، وحصل على عدد من الجوائز الإقليمية والدولية.

وتنطلق فعاليات الدورة الـ23 من مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة، الذي ينظمه المركز القومي للسينما، في الفترة من 17 إلى 23 مارس المقبل، برئاسة المخرج سعد هنداوي، وتتابع إدارة المهرجان في الوقت الحالي استقبال الأفلام التي من المقرر مشاركتها في الدورة الجديدة، وذلك حتى 10 يناير المقبل، وسيتم بعد ذلك التاريخ غلق باب استقبال الأفلام.