الأرصاد تحذر من طقس السبت والأحد: أمطار غزيرة ورعدية وتساقط ثلوج

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية، قبل قليل، بيانًا تحذيريًا من حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية على البلاد، وتبدأ من السبت المقبل وتستمر حتى يوم الأحد، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة ونشاط للرياح وانخفاض في درجات الحرارة بقيم تتراوح من 3 إلى 4 درجات مئوية على مناطق متفرقة من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

وأوضحت هيئة الأرصاد، وفقًا لتوقعات الخبراء، تفاصيل الطقس المتقلب الذي يستمر يومي السبت والأحد، وخريطة الظواهر الجوية وأماكن سقوط الأمطار على النحو التالي:

حالة الطقس يوم السبت 20 نوفمبر

- أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانًا على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري «السلوم - مطروح - الإسكندرية - البحيرة - كفر الشيخ»، وقد تكون مصحوبة بحبات البرد ونشاط للرياح على فترات متقطعة بنسبة من 60 إلى 70% تقريبًا.

- أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانًا على مناطق متفرقة من جنوب الوجه البحري وشرق البلاد «الدقهلية - الغربية - الشرقية - المنوفية - دمياط - بورسعيد - العريش»، بنسبة من 60 إلى 70% تقريبًا على فترات متقطعة.

- أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد بنسبة من 40 إلى 50% تقريبًا على فترات متقطعة.

حالة الطقس يوم الأحد 21 نوفمبر

- أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانًا على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري «مطروح - الإسكندرية - البحيرة - كفر الشيخ»، قد تكون مصحوبة بحبات البرد ونشاط للرياح على فترات متقطعة بنسبة من 60 إلى 70% تقريبًا.

- أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانًا على مناطق متفرقة من جنوب الوجه البحري وشرق البلاد ومنطقة خليج السويس وسيناء «الدقهلية - الغربية - الشرقية - المنوفية - دمياط - بورسعيد - العريش - رأس غارب - نخل - كاترين» بنسبة من 60 إلى 70% على فترات متقطعة.

- أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد بنسبة من 40 إلى 50% على فترات متقطعة.

حالة الطقس يوم الإثنين 22 نوفمبر 2021

تكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية بنسبة 30% تقريبًا على فترات متقطعة.

حالة الطقس يوم الثلاثاء 23 نوفمبر 2021

تنعدم فرص سقوط الأمطار على البلاد، إلا أنّه تتكون الشبورة المائية من 5 إلى 7 صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.