الأرصاد: تحسن نسبي في الأحوال الجوية.. لكن فرص الأمطار قائمة (صور)

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار تكاثر السحب الرعدية على جنوب الإسكندرية ومناطق من شمال الدلتا بلطيم يصاحبها سقوط أمطار غزيرة، متوقعة أنَّ تتقدم السحب الممطرة لتشمل مناطق من السواحل الشرقية ومناطق الداخلية من (شمال ووسط الدلتا) تكون متفاوتة الشدة.

السواحل الغربية لا تخلو من أمطار محلية خفيفة

وأشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى وجود تحسن نسبي في الأحوال الجوية ولكن تبقى فرص الأمطار قائمة علي السواحل الشرقية، مبينة أنَّ السواحل الغربية لا تخلو من الأمطار المحلية الخفيفة علي مناطق متفرقة.

وأشارت إلى أنَّ الطقس معتدل على شمال البلاد نهارا، حيث من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة العظمى على القاهرة 25 درجة، والصغرى 17 درجة ليكون الطقس مائل للبرودة ليلا وتستمر هذه الأجواء لمدة 48 ساعة قادمة ليبدأ الانخفاض المحسوس في درجات الحرارة.

ونصحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، المواطنين بارتداء الملابس الشتوية خلال ساعات الليل وفي الصباح الباكر.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم على أغلب مدن ومحافظات الجمهورية

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على أغلب مدن ومحافظات الجمهورية، التي متوقع أن تكون كالآتي:

القاهرة 25 17

الإسكندرية 26 19

وادي النطرون 25 18

طنطا 24 17

شبين الكوم 24 18

دمنهور 24 18

بلطيم 25 17

مطروح 24 18

السلوم 23 16

سيوة 24 16

بورسعيد 25 19

دمياط 25 18

الزقازيق 25 18

المنصورة 24 17

الإسماعيلية 26 14

السويس 26 15

العريش 26 18

رفح 25 18

رأس سدر 26 17

نخل 26 11

نويبع 26 21

طابا 25 20

كاترين 20 12

الطور 26 20

شرم الشيخ 29 20

الغردقة 29 20

مرسى علم 28 19

الفيوم 27 14

بني سويف 27 16

المنيا 27 16

أسيوط 28 14

سوهاج 30 17

قنا 32 16

الأقصر 32 15

أسوان 32 19

إدفو 29 19

أبو سمبل 30 20

الوادي الجديد 32 16

شلاتين 29 19

أبو رماد 28 18

حلايب 28 20

رأس حدربة 27 20