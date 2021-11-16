حالة الطقس غدا.. هيئة الأرصاد الجوية تحذر من أمطار غزيرة ورعدية

حالة من التأهب الشديد يعيشها غالبية المواطنين خلال الأيام المقبلة، بعد أن أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أنه بدءاً من يوم السبت المقبل سيكون هناك سوء في الأحوال الجوية، وموجة من عدم الاستقرار، كما أوضحت حالة الطقس غداً الأربعاء، في بيان صدر عن هيئة الأرصاد الجوية.

وترصد «الوطن» في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية حالة الطقس غداً الأربعاء، وسط توقعات بسقوط الأمطار خلال الأيام المقبلة، وفق بيان هيئة الارصاد الجوية، كالتالي:

حالة الطقس غداً وفق بيان هيئة الأرصاد الجوية

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية أنه من المتوقع أن يسود طقس معتدل نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره وفي الصباح الباكر على كافة الأنحاء.

ومن المتوقع أن يكون هناك سقوط للأمطار المتوسطة إلى الغزيرة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الدلتا، مثل مطروح والإسكندرية ودمياط وبورسعيد والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية والغربية، على فترات متقطعة بنسبة تتراوح بين 40 و50% تقريباً، يصاحبها نشاط للرياح، بينما يكون هناك سقوط للأمطار الخفيفة على مناطق متفرقة من وسط وجنوب الدلتا والقاهرة الكبرى على فترات متقطعة بنسبة تتراوح بين 20 إلى 30 % تقريباً.

استمرار الأمطار الخميس والجمعة ونشاط للرياح السبت

ويستمر سقوط الأمطار على مدار يومي الخميس والجمعة، إلى أن تبدأ حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية بدءا من يوم السبت، إذ يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة وانخفاض في درجات الحرارة ونشاط للرياح على مناطق متفرقة من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، كما وجهت هيئة الأرصاد الجوية تحذيراتها للمواطنين بضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر المتوقعة.