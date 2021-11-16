الأرصاد تحذر من ارتداء الملابس الصيفية: ثلوج وأمطار رعدية خلال أيام

أوصى الدكتور محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، بارتداء الملابس الخريفية التي تميل إلى الشتاء، مؤكدًا أنه لا يجب ارتداء الملابس الصيفية، وأن فصل الشتاء سيبدأ في الحادي والعشرين من شهر ديسمبر المقبل، وبالتالي يكون هناك تقلبات في الجو خلال فصل الخريف.

انخفاض درجات الحرارة الأسبوع المقبل

وأضاف «شاهين» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «حضرة المواطن» على شاشة «الحدث اليوم»، اليوم الثلاثاء، ويقدمه الإعلامي سيد علي، أن درجات الحرارة يومي السبت والأحد المقبل ستنخفض لتصل إلى 15 درجة مئوية في العظمى، وستوجد أمطار متفاوتة الشدة في القاهرة وشمال الصعيد والوجه البحري والمناطق الشمالية للبلاد مع احتمال تساقط حبات الثلج ووجود رعد.

استقرار الجو في البحر الأحمر

وأوضح أن أجواء البحر الأحمر مستقرة خلال الأيام الثلاثة المقبلة، ولكن المدن المطلة على البحر المتوسط الجو فيها متقلب، متابعًا: «الجو اتغير بسبب التغيرات المناخية ومصر أقل الدول تضررًا من التغيرات المناخية التي أثرت على مصر وسبب ظروف حرجة وأسوان مكنش بينزل فيها تلج بس حصل السنة دي زي ما شوفنا وحصلت سيول قوية».

حل مشاكل أهل أسوان

وفي سياق متصل، كشف الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، عن خطة تعامل الوزارة، والدولة بأكملها، مع متضرري سيول محافظة أسوان، التي حدثت قبل أيام، قائلًا: «سنوفر إيواءً لكل المتضررين، حتى نبني بيوتهم من جديد، ثم نعيدهم إلى تلك البيوت من جديد».

كمية أمطار كثيرة

وردًا على سؤال يقول: لماذا لم تمنع استعدادات الوازرة لأمطار الشتاء، الأضرار التي لحقت بمحافظة أسوان؟.. أكد «قاسم» أن كمية الأمطار وموجة الطقس السيئ، التي تعرضت لها المحافظة الواقعة أقصى الجنوب، لم تحدث منذ 11 عامًا، موضحًا أن سببها يعود إلى التغيرات المناخية التي يعاني منها العالم أجمع ويبحث عن حلول لها.