حظك اليوم برج العذراء الخميس 18-11-2021 مهنيا وعاطفيا

يمتلك مواليد برج العذراء ذاكرة قوية جدا، ويتصفون دائما بالصبر والمسئولية الكبيرة تجاه الأشياء، ويعتمدون على أنفسهم في إنجاز مختلف الأمور.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج العذراء مهنيًا

الوضع الفلكي يجعلك اليوم أكثر استعدادا للتعاون والتطور والتصرف بإيجابية.

حظك اليوم برج العذراء عاطفيًا

القمر في منزل الحظ يمنحك الفرصة لتبادل الأفكار والمشاعر مع من تحب ومع من تثق بهم.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان خالد النبوي، ويوافق تاريخ ميلاده 12 سبتمبر.