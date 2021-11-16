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محمود مسلم

حظك اليوم برج العذراء الثلاثاء 16-11-2021 مهنيا وعاطفيا

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الوطن
12:18 ص | الثلاثاء 16 نوفمبر 2021
حظك اليوم برج العذراء

حظك اليوم برج العذراء

يتميز مواليد برج العذراء بأنهم أذكياء وهادئون وصادقون، وتعرف عنهم صفة الصدق للغاية، فهم دائمًا ما يخبرون الناس بكلّ صدق عن شعورهم تجاههم، ولا يفضلون تجميل وتنميق كلامهم، بل يفصحون عن الحقيقة كيفما كانت.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج العذراء مهنيًا

القمر في منزلك الثامن يساعدك على التخطيط، وقد تتحسن الظروف وتستطيع أن تدير النواحي المهنية والمادية جيدًا.

حظك اليوم برج العذراء عاطفيًا

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من أبرز مشاهير برج العذراء، الفنان هشام عباس، ويوافق تاريخ ميلاده 13 سبتمبر.

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