حظك اليوم الأربعاء 17-11-2021 وتوقعات الأبراج مهنيا وعاطفيا

الكثيرون لا يستطيعون بداية اليوم بدون معرفة حظك اليوم من خلال علوم الفلك والأبراج، سواء على الصعيد المهني أو الأسري أو العاطفي؛ فالبعض يرى أنها علامة إلهية تحدث بسبب حركة الكواكب خلال اليوم، والبعض يعتبرها مجرد مزحة أو قراءة على سبيل التسلية.

واستمرارًا للخدمات التي يقدمها موقع جريدة «الوطن» لقرائه على مدى الساعة، نستعرض حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، التي تقدمها لكل برج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الحمل 17-11-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزل المال يدفعك لتخصص مزيدا من الوقت والطاقة للمال والعمل، فقط كن متعقلا في إدارة أعمالك وضاعف تركيزك.

حظك اليوم برج الحمل 17-11-2021 على الصعيد العاطفي

حاول أن تريح أعصابك ولا تلجأ لإظهار عدوانية.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنانة داليا مصطفى، ويوافق تاريخ ميلادها 12 أبريل.

حظك اليوم برج الثور 17-11-2021 على الصعيد المهني

رغم الضغوط.. القمر اليوم يشحذ طاقتك ويزيد من إصرارك على الوصول لأهدافك.

حظك اليوم برج الثور 17-11-2021 على الصعيد العاطفي

القمر في برجك يزيد اليوم من جاذبيتك وشعبيتك واتزانك.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنانة ميريام فارس، ويوافق تاريخ ميلادها 3 مايو.

حظك اليوم برج الجوزاء 17-11-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني عشر يدفعك لمراقبة كل صغيرة وكبيرة، فقط اعمل في صمت.

حظك اليوم برج الجوزاء 17-11-2021 على الصعيد العاطفي

يطالبك الفلك بعدم الزهو بنفسك، ومن المهم ألا تعلن أخبارك العاطفية أو خططك.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنانة ميار الغيطي، ويوافق تاريخ ميلادها 7 يونيو.

حظك اليوم برج السرطان 17-11-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزل الأصدقاء يعدك اليوم بدعم من الزملاء أو رؤساء العمل وقد تجمعك بالأصحاب أوقات رائعة.

حظك اليوم برج السرطان 17-11-2021 على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي داعم وقد يحمل لك اليوم اجتماعات سارة ولقاءات شاعرية تجمعك بالأهل والأحباب.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان عزت أبو عوف، ويوافق تاريخ ميلاده 21 يوليو.

حظك اليوم برج الأسد 17-11-2021 على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس وعليك أن تتحكم في عصبيتك كي لا تخلق لنفسك عداوات.

حظك اليوم برج الأسد 17-11-2021 على الصعيد العاطفي

قد تربكك تصرفات وأقوال، وينصحك الفلك أن تقاوم الاستفزاز وأن تتجنب الجدال مع البعض.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنانة منة شلبي، ويوافق تاريخ ميلادها 24 يوليو.

حظك اليوم برج العذراء 17-11-2021 على الصعيد المهني

تتصرف بإيجابية وتبدو أكثر استعدادا للخوض في تجربة تتعلم من خلالها الكثير.

حظك اليوم برج العذراء 17-11-2021 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحظ يمدك اليوم بنوع خاص من السحر النابع من ذاتك.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنانة إنعام سالوسة، ويوافق تاريخ ميلادها 9 سبتمبر.

حظك اليوم برج الميزان 17-11-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثامن يدفعك لدراسة مشروع يهمك، وتستطيع أن تتغلب على عثرات الطريق وتخطط جيدا وتدير أمورك بحكمة.

حظك اليوم برج الميزان 17-11-2021 على الصعيد العاطفي

اليوم تعدك الأفلاك بلقاءات عاطفية حلوة وتحصل على تقدير الكثيرين.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة صابرين، ويوافق تاريخ ميلادها 4 أكتوبر.

حظك اليوم برج العقرب 17-11-2021 على الصعيد المهني

اليوم كن مستعدا للتعامل بهدوء إذا أردت أن تكسب إعجاب المحيطين بك، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج العقرب 17-11-2021 على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا انتبه لعلاقتك بشريك حياتك، ولا تتسرع في قراراتك أو في ردود أفعالك.

ومن أبزر مشاهير برج العقرب الفنانة لبلبة، ويوافق تاريخ ميلادها 14 نوفمبر.

حظك اليوم برج القوس 17-11-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزل الصحة، ويمنحك ذلك روح بحث ومثابرة، وتستمتع بالقيام بواجبك.

حظك اليوم برج القوس 17-11-2021 على الصعيد العاطفي

الأفلاك قد تمنحك اليوم سحرا وجاذبية، وأفكارا مبتكرة لتجديد حياتك.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنان محمد فؤاد، ويوافق تاريخ ميلاده 20 ديسمبر.

حظك اليوم برج الجدي 17-11-2021 على الصعيد المهني

الشمس والمريخ وعطارد في وضع داعم ويمنحك ذلك كل الطاقة والحماس والإصرار، وقد تحسن التصرف رغم الضغوط وتحقق مكاسب.

حظك اليوم برج الجدي 17-11-2021 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب يمنحك ميلا للرومانسية وتبدو مليئا بالمشاعر الدافئة.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنان سمير غانم، ويوافق تاريخ ميلاده 15 يناير.

حظك اليوم برج الدلو 17-11-2021 على الصعيد المهني

القمر في مربع برجك ينبئ بشد وجذب في علاقاتك فابتعد اليوم مسافة كافية.

حظك اليوم برج الدلو 17-11-2021 على الصعيد العاطفي

تبدو مرهف الإحساس وتميل لاسترجاع الماضي، وعليك أن تقاوم مشاعر الإحباط.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنان طلعت زين، ويوافق تاريخ ميلاده 14 فبراير.

حظك اليوم برج الحوت 17-11-2021 على الصعيد المهني

تستطيع اليوم أن تستخدم أسلوبا مقنعا وتبدو يقظا، ومؤثرا فيمن حولك وتنجح في إثبات وجودك في كل نشاط وعمل.

حظك اليوم برج الحوت 17-11-2021 على الصعيد العاطفي

القمر بمنزل العلاقات يعدك بيوم مثالي للاقتراب ممن تحب، وللانفتاح اجتماعيا ومخالطة الكثيرين ومعرفتهم.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة لقاء الخميسي، ويوافق تاريخ ميلادها 15 مارس.