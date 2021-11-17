الصحة تتابع إنشاء مجمع الشفاء الطبي في بورسعيد بتكلفة نصف مليار جنيه

عقد الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، اجتماعًا لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي للانتهاء من الأعمال الإنشائية لمجمع الشفاء الطبي بمحافظة بورسعيد، والذي يتم إنشاؤه من خلال تطوير مستشفيي التضامن والمبرة التابعين لهيئة الرعاية الصحية بالمحافظة، وربطهم بشكل متطور ليصبحا أكبر مجمعًا طبيًا لتقديم الخدمات والرعاية الصحية المتميزة لمنتفعي التأمين الصحي الشامل في بورسعيد «مجمع الشفاء الطبي»، وذلك بتكلفة إنشائية حوالي نصف مليار جنيه.

وذلك بحضور رؤساء الجهات والهيئات والشركات الاستشارية المنفذة لمشروع مجمع الشفاء الطبي ببورسعيد، اللواء ماجد السيرتي، رئيس الهيئة القومية للإنتاج الحربي، والعميد محمد زين، مساعد مدير الأشغال العسكرية بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والعميد شريف أبوالعينين، مدير فرع التنفيذ بإدارة الأشغال العسكرية الهندسية للقوات المسلحة، والمهندس محمد عبدالمنعم، العضو المنتدب بشركة جماعة المهندسون الاستشاريون ECG، إضافة إلى عدد من مسؤولي هيئة الرعاية الصحية، الدكتور هاني راشد، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة، الدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة، المهندس محمد السيسي، مساعد المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل للشئون الهندسية، المهندس محمد صلاح، مدير مشروعات بورسعيد.

300 سرير وأقسام للغسيل الكلوي بمجمع «مجمع الشفاء الطبي»

وخلال الاجتماع، اطَّلع الدكتور أحمد السبكي على الموقف التنفيذي للانتهاء من الأعمال الإنشائية الجارية لمجمع الشفاء الطبي ونسب تنفيذ الأعمال، كما استمع إلى شرح مفصل عن أعمال تطوير البنية التحتية والتوسعات الجارية لتوفير العديد من الخدمات الطبية والعلاجية بأحدث التقنيات العلاجية داخل المجمع، والذي سيضم أكثر من 300 سرير داخلي، إضافة إلى أقسام الاستقبال والطوارئ والعيادات الخارجية والغسيل الكلوي، وغرف مجهزة على أعلى مستوى للعمليات والرعايات المركزة، ووحدات متكاملة لعلاج الأورام، والمناظير الجراحية، ومختلف أقسام الأشعة والمعامل وبنك الدم والصيدلية، وكذلك تخصيص عدد من الأجنحة الفندقية لتوفير بيئة صحية وهادئة للمرضى، وذلك بما يضمن توفير أفضل خدمات ورعاية طبية متميزة وتحقيق أعلى نسب من رضاء المتعاملين ونشر ثقافة الجودة وسلامة المرضى.

متابعة مشروع التأمين الصحي بالسويس وجنوب سيناء

كما تطرق الاجتماع، إلى عرض الموقف التنفيذي للأعمال الجارية حاليًا في رفع كفاءة وتطوير المنشآت الصحية المقرر انضمامها لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بمحافظات الإسماعيلية وجنوب سيناء والسويس، حيث أثنى الدكتور أحمد السبكي على اهتمام الشركات والجهات المنفذة للمشروع بالمشروعات القومية للدولة والمشاركة البناءة لجودة تنفيذ المشروعات طبقًا للمواصفات والمعايير العالمية، والالتزام بمعايير أكواد البناء الخاصة بالتأمين الصحي الشامل ومعايير هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، مشددًا على ضرورة ضغط الجدول الزمني للانتهاء من تنفيذ أعمال الإنشاءات والتطويرات الجارية للمشروعات في أقل مدة زمنية ممكنة وقبل انتهاء مواعيد الجداول الزمنية المحددة لها.

وأشار الدكتور أحمد السبكي، إلى أن الاجتماع يأتي في إطار المتابعة المكثفة والمستمرة للمستجدات والتطورات أولًا بأول لإنجاز مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد بمحافظات المرحلة الأولى على أعلى مستوى مطابق للمعايير العالمية للجودة، تنفيذًا للتكليفات الرئاسية بضغط الجدول الزمني للمشروع في 10 سنوات بدلًا من 15 عام لامتداد التغطية الصحية الشاملة لجميع المصريين وتحقيق الرعاية الصحية المتكاملة والمتميزة لهم بجودة وكرامة ودون تمييز، وكذلك لمتابعة معدلات التنفيذ لأعمال الإنشاء الجارية بمجمع الشفاء الطبي ببورسعيد بما يضمن سرعة بدء تشغيل المجمع وتقديم الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة من خلاله لمنتفعي التأمين الصحي الشامل من أبناء المحافظة وكافة المتعاملين.