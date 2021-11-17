الذهب يعاود الارتفاع بقيمة 5 جنيهات في نهاية التعاملات

سجّلت أسعار الذهب، ارتفاعًا بقيمة 5 جنيهات، في نهاية تعاملات اليوم الأربعاء، ليسجل العيار 24 سعر 928 جنيهًا، في مقابل 923 جنيهًا، خلال بداية التعاملات، بينما سجل عيار 21 سعر 810 جنيهات، وبلغ عيار 18 سعر 696 جنيهًا.

أسعار الذهب عالميًا

فيما سجّل سعر الأوقية نحو1.864.39دولار، وبيع عيار 24 بسعر 59.94 دولار، وسجل عيار 21 سعر 52.44 دولار، وبيع عيار 18 بسعر 44.95 دولار.

المعدن الأصفر مذبذب

وانخفضت أسعار الذهب بداية تداولات اليوم، إلا أنَّ الخسائر لم تكن بالكبيرة ثم عاود الارتفاع مرة أخرى منتصف التعاملات

من جانبه قال نادي نجيب، سكرتير شعبة الذهب والمجوهرات بالغرف التجارية في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن الارتفاع والانخفاض في سعر الذهب يربك عمليات الشراء.

بينما قال واصفي واصف، رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات، إن تقلبات البورصة العالمية ضعف والدولار والمضاربة السعرية من جانب المستثمرين، ساهم في عودة الذهب إلى ارتفاعه، فالذهب كغيرها من السلع تتعرض لقوى العرض والطلب، إلا أنّها السلعة الوحيدة التي لم تخيب آمال المواطنين في ظل الاضطرابات العالمية السياسية والمالية.

وأشار إلى أنَّه على الرغم من التذبذب الواضح في سعر الذهب، إلا أن توقعات الارتفاع تجعله في المقدمة، موضحًا بان الذهب لا يفقد سعره الأصلي كما في الأسهم وهو سلعة متداولة طول العام.

وارتفع الذهب الفوري بنسبة 0.2% إلى 1854.39 دولار للأوقية، لكن المعدن لا يزال أقل بنحو 6 دولارات فقط عن أدنى مستوى له منذ يوم الجمعة الماضي الذي سجله في الجلسة السابقة وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 1857.10 دولار.