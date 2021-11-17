هل تتيح بوابة مصر الرقمية إضافة المواليد لبطاقة التموين حاليا؟

يبحث العديد من المواطنين، عبر محرك البحث العالمي «جوجل» عن كيفية إضافة المواليد لبطاقة التموين عبر الخدمة الإلكترونية التي أعادت بوابة مصر الرقمية تنشيطها وهي خدمة «ضم أفراد أسرتي»، وهل الخدمة متاحة في الوقت الحالي أم لا.

هل يمكن حاليا إضافة المواليد لبطاقة التموين عبر بوابة مصر الرقمية؟

وأكدت مصادر داخل وزارة التموين والتجارة الداخلية لـ«الوطن»، أن خدمة «ضم أفراد أسرتي» لا يمكن من خلالها إضافة المواليد لبطاقة التموين، إذ أن خدمة «إضافة الأفراد غير المقيدين تموينيا» هي المسؤولة عن إضافة المواليد، ولكنها خدمة متوقفة في الوقت الحالي ضمن الخدمات التي توقفت إلكترونيا.

وأعادت بوابة مصر الرقمية للتموين 2021، تنشيط خدمة أيقونة «ضم أفراد أسرتي» والتي كانت غير مفعلة خلال الفترة الأخيرة ضمن عدة خدمات تموينية أخرى لا تزال متوقفة حتى الآن، إذ تتيح هذه الخدمة أمام أي أسرة تمتلك بطاقة تموين لنقل أفراد الأسرة الآخرين المقيدين على بطاقة تموينية أخرى، بمعنى أن أي أسرة لها الحق في ضم أبنائها المقيدين ببطاقة أخرى مثل بطاقة الجد، بشرط أن يكونوا مستحقين للتموين، ولا توجد حاليا أي إضافات لأفراد جدد، فضلا عن أن هذه الخدمة تتيح للزوج الذي يمتلك بطاقة تموين أن يضم زوجته على بطاقته بشرط أن تكون مقيدة ومستحقة على بطاقة تموين أسرتها، إذ أن خدمة إضافة الزوجة غير المقيدة تموينيا لا تزال متوقفة أيضا.

متى تعود خدمات التموين المتوقفة عبر بوابة مصر الرقمية للتموين 2021 ؟

وقالت مصادر وزارة التموين، إنه لا أحد يعلم حتى الآن توقيت عودة الخدمات التموينية المتوقفة عبر بوابة مصر الرقمية للتموين، والتي تشمل إصدار بطاقة تموين جديدة، وإضافة الأبناء غير المقيدين تموينيا، وإضافة الزوجة المحرومة للتموين، وإضافة تموين لمستحقي خبز.