خطوات إضافة المواليد لبطاقة التموين 2021 عبر موقع دعم مصر

يبحث الكثير من المواطنين خلال الفترة الحالية عن خطوات إضافة المواليد للتموين 2021 عبر موقع دعم مصر، والتي أتاحتها وزارة التموين والتجارة الداخلية لبعض الفئات، لذا تستعرض «الوطن» الخطوات الكاملة حتى يتمكن المواطنون من إضافة المواليد من خلال موقع «دعم مصر».

خطوات إضافة المواليد للتموين 2021 عبر موقع دعم مصر

1- في البداية يجب الدخول على موقع «دعم مصر»، والذي يمكن الوصول إليه من خلال الضغط على الرابط التالي.

2- تظهر بعدها الصفحة الرئيسية لموقع «دعم مصر»، وتضغط على اختيار «خدمات تموينية للمواطنين».

3- ثم يظهر بعدها العديد من الاختيارات، ويجب الضغط وقتها على اختيار «إضافة أفراد جدد».

4- تقوم بإدخال الرقم الخاص بالبطاقة التموينية، وبعد إدخاله يجب الضغط على أيقونة «التالي»، وتنتظر حتى يظهر أمامك اسم صاحب البطاقة.

5- بعد ذلك تقوم بإدخال الرقم القومي، وبعد كتابته تضغط على أيقونة «التالي».

6- الخطوة التالية هي كتابة رقم الموبايل الخاص بالمستخدم، على أن يتم الضغط على «التالي» بعد كتابته.

7- بعد إدخال كافة البيانات المطلوبة السابقة، يظهر أمامك البيانات الرئيسية المتعلقة بالبطاقة التموينية، وهي كالتالي: رقم البطاقة، والرقم القومي، والمحافظة، واسم صاحب البطاقة، وأخيرا بيانات مكتب الاستلام.

8- ترسل بعد ذلك رسالة نصية على رقم الموبايل، وعليك الانتظار حتى استلامها، حيث إنها تحتوي على «رمز أو كود التحقق».

9- عليك إدخال رمز التحقق في المكان المخصص له على الموقع، ثم الضغط على أيقونة «تأكيد».

10- يكتب جميع المستفيدين الذين تريد إضافتهم على البطاقة التموينية، مع كتابة البيانات كالاسم وصلة القرابة، ثم الضغط على أيقونة «إضافة مستفيد».

11- عقب الانتهاء من كتابة البيانات، تضغط أخيرا على أيقونة «تنفيذ ضم الأفراد».