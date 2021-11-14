إعلان الفائزين بجوائز التميز خلال ملتقى «الرعاية الصحية» السنوي

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس الإدارة ومساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل بالمحافظات، عن فتح باب الترشح للحصول على جوائز التميز السنوية لعام 2021، التي تقدمها الهيئة للعاملين بشكل دوري لأصحاب الأداء المتميز، احتفاءًا بالجهود المتميزة والتجارب الناجحة للقوى البشرية من العاملين بالهيئة وفروعها ومنشآتها الصحية المختلفة.

7 جوائز تقدمها هيئة الرعاية الصحية للمتميزين طوال 2021

وكشفت الهيئة العامة للرعاية الصحية، تفاصيل الجوائز عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، لافتة إلى أنَّ النسخة الثانية من جوائز التميز السنوية للهيئة لهذا العام تشمل 7 جوائز تقدمها الهيئة للمتميزين طوال عام 2021، مبينة أنَّ الترشح متاح لكافة العاملين سواء بالمقر الرئيسي للهيئة أو بفروعها أو بالمنشآت الصحية التابعة لها بمحافظات بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية.

وسيتمّ الإعلان عن النتائج النهائية وأسماء الحاصلين عن الجوائز السبعة للتميز، تزامنًا مع احتفال الهيئة بـ«الملتقى السنوي الثاني للهيئة العامة للرعاية الصحية»، الذي سيتمّ إطلاقه هذا العام تحت شعار «فلنبنِ معًا مستقبل صحة مصر»، نهاية نوفمبر الجاري.

ويحق لكل العاملين الترشح لجائزة «الإبداع»، التي تُمنح لصاحب المبادرة والفكرة الأكثر تميزًا، التي كان لها مردودًا إيجابيًا على العمل داخل الهيئة العامة للرعاية الصحية، أو جائزة «أفضل متطوع»، التي تُمنح للمتطوع الذي قدم أداء الاستثنائي للارتقاء بمستوى العمل، أو جائزة «أفضل موظف»، وتُمنح للموظف الذي أثبت تميزًا في تحقيق رضاء المنتفعين وكان قدوةً حسنة لأقرانه خلال عام 2021.

وتابع: تُمنح جائزة «بطل العام»، لمن قدّم مساهمة بطولية فعّالة في تحسين جودة الخدمة الطبية المقدمة للمنتفعين خلال العام، وجائزة «قائد المستقبل»، ستُمنح لصاحب التأثير الملموس وصاحب الحلول الإبداعية وذلك للعاملين في الفئة العمرية 25- 40 عامًا، أما جائزة «أفضل فريق»، فيتمّ منحها للفريق الأكثر ابتكارًا ومحافظةً على العمل بروح الفريق، وأخيرًا جائزة «أفضل منشأة»، وسيتم منحها للمنشأة التي حصلت على أعلى نسبة من رضاء المنتفعين.

كما نوهت هيئة الرعاية الصحية إلى أنَّه تمّ فتح باب التقدم لمدة 7 أيام من تاريخه، للترشح للحصول على أحد الجوائز السالف ذكرها، وذلك من خلال الدخول والتسجيل عبر الرابط التالي http://shorturl.at/dfzSU وذلك بشرط أن يكون المرشح للحصول على أحد الجوائز السالف ذكرها، من العاملين بالهيئة ممن أتم عامًا ميلاديًا على الأقل، بالعمل ضمن القوى البشرية سواء بالمقر الرئيسي للهيئة، أو فروعها، أو المنشآت الطبية التابعة لها بالمحافظات الثلاث، كما أجازت الهيئة أن يرشح المتقدم نفسه أو أحد زملاءه أو فريقه أو المنشأة التابع لها، للحصول علي أحد الجوائز السالف ذكرها عاليه.

3 ملايين مواطن منتفعا بمنظومة التأمين الصحي الشامل

وأكّد أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، استمرار الهيئة في تكريم المتميزين بالعمل فيها بشكل دوري، وذلك حرصًا على الاحتفاء بالجهود المتميزة والتجارب الناجحة للعاملين بالهيئة وبمنشآتنا الصحية المختلفة، وجهودهم المتميزة والاستثنائية مما أحدث طفرة ونقلة نوعية في الخدمات الطبية المقدمة لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل، نظرًا لإسهاماتهم وإنجازاتهم الملموسة على أرض الواقع، خاصة مع الكثير من التحديات الصحية كتحديات فيروس كورونا، وذلك مع تزايد أعداد المنتفعين بمنظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظات، الذي تخطى 3 ملايين مواطن حتى الآن، حيث أصبح لزامًا على كل فرد في الهيئة الوصول إلى رضاء المنتفعين عن جودة الخدمة الطبية المقدمة لهم بمنشآت الهيئة، وسط كل هذه التحديات.

معربًا عن إيمانه بأهمية العنصر البشري باعتباره أثمن مورد لدى الهيئة العامة للرعاية الصحية، مثمنًا أهمية التعرف على قصص النجاح الملهمة فرديًا ومؤسسيًا، بهدف نشر ثقافة الجودة والتميز في العمل بما يعزز الممارسات الجيدة والتوظيف الأمثل للموارد وخلق فكر قيادي إيجابي لتبني ثقافة التميز بما يحقق أداء أفضل في مستوى الخدمات والرعاية الصحية المقدمة لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، وكذلك تشجيع العاملين بالهيئة على الإسهام في التطوير الإداري والتميز المؤسسي وتحفيز الفكر الإبداعي الذي يضمن تحسين الأداء والارتقاء المستمر في العمل وابتكار منظومة عمل جديدة قادرة على النهوض بالمنظومة الصحية في مصر والارتقاء بمستوى خدماتها ووضعها في مكانة بارزة على خريطة التنافسية العالمية من خلال مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد «مستقبل صحة مصر».