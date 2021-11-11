مسؤول بـ«الرعاية الصحية»: تميز وسن الطبيب يحددان سعر «الفيزيتا»

تتحدد أسعار كشوفات الأطباء بناء على عدة عوامل، بينها سن الطبيب، وخبرته، والأجهزة الطبية التي يستخدمها للكشف على المرضى، وكذلك ملكية المكان المخصص كـ«عيادة»، ومؤخرا، ارتفعت أسعار كشوفات الأطباء، أو «الفيزيتا» كما يعرفها كثيرون، ما دعا للتساؤل عن السبب، وهو ما أجاب عنه الدكتور خالد سمير، رئيس مجلس إدارة شركة تشاور للاستشارات، وعضو مجلس إدارة غرفة مقدمي الرعاية الصحية، في حوار مع «الوطن»، وإلى نصّ الحوار..

ما هي أنواع الكشوفات الطبية؟

يوجد نوعين أساسين، الأول الكشف وجها لوجه، وهو رؤية المريض الطبيب المعالج سواء كان في العيادة الخاصة أو في منزله، والثاني وهو الكشف عن بعد، والذي لم يتم اعتماده بشكل نهائي من خلال تشريع ينظم العمل به.

كيف يتم حساب تكاليف أنواع الكشوفات؟

الزيارة المنزلية مكلفة، حيث يذهب الطبيب إلى منزل المريض سواء بمساعد أو دون، ويعتمد على الكثير من التجهيزات اللازمة لإتمام عملية الكشف، أما عن التكاليف المرتبطة بالكشف عن بعد، فتتمثل في تكاليف الإنترنت وتكاليف مدة الخدمة، و«المشغل»، وهو عبارة عن هيئة أو شركة مستقلة مقابل كل كشف يتم.

كيف يتم تحديد سعر الخدمة في العيادات الخارجية؟

يرتبط بأمرين، الأول درجة صعوبة هذا النوع من الخدمات ودرجة تميز مقدمي الخدمة، وندرة وجودهم مقابل عدد أكبر من الخدمات التي يقدمها الأطباء، الأمر الثاني، أين تُقدم الخدمة، في مكان شعبي وعيادة قديمة أم مكان راق وعيادة حديثة مجهزة بكل ما يحتاجه الطبيب لمساعدة المرضى، كما أنّ أسعار الخدمات الطبية لم ترتفع كما يُشاع، وتحريك أسعار بعينها لأطباء في تخصص معين لا يعني أنّ هناك توجّها عاما لرفع الأسعار.

لماذا ارتفع سعر بعض الكشوفات؟

يبدأ الأطباء تحقيق المكاسب من عمر 40 حتى 45 عاما، بعد انتهاء فترة التجهيز وإنجاز الفترات الأكاديمية من ماجستير ودكتوراه، وهنا نتحدث عن الأطباء المميزين وليس العموم، فزيادة الأسعار مرتبطة بعمر الطبيب المميز.

هل ارتفعت أسعار الكشوفات مؤخرا؟

أسعار الخدمات الطبية لم تتغير،عدا شريحة معينة لا تتجاوز 5% من الأطباء شديدي التميز، فهنا يتم تحديد الأسعار بشكل مختلف، مرتبط بالسن والتميز والأجهزة الطبية التي يستخدمها.