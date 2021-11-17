«الموسيقيين» تقرر إيقاف حسن أبو الروس عن الغناء: لا يلتزم بالمظهر

أوقفت نقابة الموسيقيين برئاسة الفنان هاني شاكر، الفنان حسن أبو الروس، أو كما مكتوب فى أوراقه الرسمية، الحسن مصطفى أحمد الشهير بـ«أبو الروس» عن الغناء.

صدر القرار اليوم، لعدم امتثاله لقرارات النقابة، وعدم التزامه بالمظهر العام والقواعد العامة الخاصة بالنقابة.

النقابة توقف حسن أبو الروس بسبب المظهر العام

النقابة أوقفت 20 مؤدي مهرجانات

كما منعت النقابة، 20 مؤديا للمهرجانات من العمل، وهم كالتالي:

حمو بيكا وحسن شاكوش وكزبرة وحنجرة ومسلم وأبو ليلة وأحمد قاسم فيلو وأحمد موزة وحمو طيخة وريشا كوستا وسمارة وشواحة، وولاد سليم والعصابة، والزعيم وعلاء فيفتي وفرقة الكعب العالي، ومجدي شطة ووزة وشكل وعمرو حاحا وعنبة.

كما ألغت التصريح السنوي لحسن شاكوش بشكل رسمي، ووفقا للقرار يمنع كل من ليس عضوا بالنقابة أو غير مصرح له بالعمل، من الغناء في أي موقع فني دون تصحيح أوضاعه بالنقابة واجتياز الاختبارات.