احترس من «فخ الجمعة السوداء».. كيف تتحقق من المنتج قبل شرائه؟

ينتظر الكثير من المستهلكين فترات الخصومات ومواسم التخفيضات على المنتجات بمختلف أنواعها، وهو الأمر الذي قد يتسبب في وقوع الكثير من الأشخاص في فخ العروض والتخفيضات في فترات معينة، مما يكلفهم الكثير من المال دون أن يشعروا، بعدما يكتشفوا شراءهم لمنتجات مقلدة غير أصلية دون التحقق من ذلك، لذلك يجب أن تتأكد من أن المنتج الذي ستقوم بشرائه أنه منتج أصلي غير مقلد، وأن العروض المعلنة عليه عروض حقيقية وليست وهمية، وذلك مع تزايد إعلانات ما يسمى «الجمعة السوداء».

التحقق من الخصومات الوهمية

غالباً ما تكون الخصومات برقم كبير على المنتجات المقلدة، وفي الأصل ليس هناك أي خصومات على المنتج، ولكن يكون السعر المعلن هو سعر المنتج، فعند شرائك منتج معين، وخاصةً من خلال الإنترنت، عليك مراجعة الخصومات على المنتج في حالة كانت خصومات كبيرة لدرجة يصعب تصديقها، فعادةً ما يكون هذا المنتج مقلداً، وإذا كان العرض، على سبيل المثال، بخصم من 70 إلى 80%، فأنت بالتأكيد تشتري منتجاً مقلداً.

طريقة التعبئة والتغليف

في الغالب تهتم العلامات التجارية والشركات الجيدة بشكل كبير وتنفق الكثير من المال على التعبئة والتغليف، إذا كان العنصر معبئاً بطريقة غير محكمة الغلق أو التغليف، أو غير متناسق ومرتب في العبوة المخصصة له، أو يستخدم مادة دون المستوى مثل البلاستيك الرخيص أو الورق المقوى، فهذا دليل على أن هذا المنتج غير أصلي، أيضاً إذا حصلت على منتج بدون أي تغليف على الإطلاق فاعلم أنه مزيف وغير أصلي.

الأخطاء النحوية والإملائية

يمكن التعرف على المنتجات المزيفة بسهولة من خلال التهجئة الخاطئة (حرف إضافي أو مفقود) أو أخطاء نحوية، على سبيل المثال، ملاحظ أخطاء في اسم المنتج أو مواصفاته، في حين أن هذه الأخطاء في أسماء العلامات التجارية متعمدة لجذب العملاء المهملين، فإن تلك الأخطاء الموجودة في معلومات المنتج أو دليل التعليمات تعكس افتقار المحتالين إلى التعليم، لذا اقرأ بعناية للتأكد من هذه الحيلة وعدم الوقوع فيها.

المواقع المزيفة على الإنترنت

إذا كنت تتسوق عبر الإنترنت، فإن إحدى الطرق السهلة لتجنب شراء سلع مقلدة هي التحقق من المواقع أو المنصة التي تقوم بالشراء من خلالها، إذا اكتشفت أن الموقع مزيفًا، فالبتالي ستكون المنتجات كذلك، عليك التأكيد من عنوان URL وتأكد من أن الموقع آمن من خلال البحث عن "https" (بدلاً من http) وعلامة القفل، يمكنك أيضًا التحقق من أصالة الموقع عن طريق لصق عنوان موقع الويب على «www.scamadviser.com و http: // whois. domaintools.com/»، هذه الطريقة تتيح لك معرفة ما إذا كان الموقع موثوقًا به أم لا.

جودة المنتجات رديئةعادة ما تكون جودة المنتجات المقلدة موضع شك، مع استخدام بدائل رخيصة بدلاً من المنتجات الأصلية، يمكن أن تكون المواد من البلاستيك اللزج، والجلود المزيفة، والزجاج الرخيص، وقطعة قماش رديئة الجودة، وأجزاء قديمة أو مستعملة في الأجهزة والأدوات الإلكترونية، حتى شكل الحاويات يمكن أن يكون مختلفًا قليلاً، عليك التأكد من مواصفات وجودة المنتج.

تطابق الأرقام المدونة على المنتج

تطبع الشركة العديد من الميزات مثل الرموز والأرقام التسلسلية أو أرقام الطراز والعلامات التجارية ومعلومات براءات الاختراع على العبوة أو المنتج.، عادةً ما تفقد المنتجات المقلدة بعض التفاصيل أثناء نسخ المعلومات، يمكنك أيضًا التحقق من الأرقام مع المنتجات الأصلية عبر الإنترنت، خاصةً بالنسبة للعناصر أو الأجهزة الإلكترونية.

معلومات وتفاصيل الاتصال

إذا لم يتم سرد العنوان الفعلي للشركة المصنعة أو البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف أو تفاصيل الاتصال على المنتج أو العبوة، فهذا أمراً يقلق، ويعني أنه ليس لديك وسيلة للاتصال بأي شخص في حالة واجهتك أي مشكلة في المنتج، من الأفضل تجنب مثل هذه المنتجات. إذا تم ذكر تفاصيل الاتصال، فحاول التحقق منها على موقع الويب أو اتصل للتأكيد قبل إجراء عملية شراء.

توكيلات وبائعي تجزئة غير معتمدة

من الأفضل شراء العناصر الإلكترونية والأجهزة والأدوات ذات العلامات التجارية من بائعي التجزئة المعتمدين والبائعين المرخصين ومنافذ بيع العلامات التجارية الأصلية، إذا كنت تحصل على خصم جيد في مكان آخر، فتحقق من عنوان المتجر عن طريق الاتصال بالإنترنت وتأكد من أن لديك تفاصيل اتصال حقيقية.