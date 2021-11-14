خصومات وموعد البلاك فرايداي في مصر 2021.. تحل خلال أيام

يحل موعد البلاك فرايداي في مصر 2021، أو كما يطلق عليه الجمعة البيضاء، في يوم الجمعة الأخيرة بشهر نوفمبر من كل عام، ويتزامن موعده في مصر هذا العام يوم 26 نوفمبر الحالي، حيث يبدأ الاحتفال بهذا اليوم في معظم الدول، لتقديم وشراء الهدايا والمستلزمات الشرائية بأسعار تقل كثيرا عن مثيلاتها طوال العام.

موعد البلاك فرايداي.. الجمعة الأخيرة من نوفمبر كل عام

وصار موعد البلاك فرايداي Black Friday عادة احتفالية في معظم الدول، حيث تحتفل به المحلات التجارية وكبرى المولات، لتقديم تخفيضات هائلة على الهدايا والمنتجات الشرائية، ويطلق عليه البعض «موسم تحطيم الأسعار»، نظرا لما يشهده هذا اليوم من خصومات هائلة على المنتجات عامة خلال نوفمبر، وتحديدا الجمعة الأخيرة منه.

خصومات البلاك فرايداي في مصر 2021

وتصل خصومات البلاك فرايداي، أو تخفيضات الجمعة البيضاء إلى نسبة 70% في الأحيان كما حدث العام الماضي في البلاك فرايداي 2020، وفي ذات الوقت يشن جهاز حماية المستهلاك حملات رقابية مشددة على كل من يعلن عروضا وتخفيضات وهمية للمواطنين.

عقوبة التخفيضات الوهمية في عروض الجمعة البيضاء

وطالب جهاز حماية المستهلك، المواطنين، بالتأكد من سعر السلعة قبل وبعد التخفيض خلال عروض الجمعة البيضاء، والتأكد من جودتها ومدى جديّة المحلات المعلن نسبة التخفيض المعروضة عليها، محذّرا أي محل أو مول تجاري من الإعلان عن تخفيضات وهمية للمواطنين بعقوبة قد تصل إلى مليوني جنيه غرامة طبقا لقانون حماية المسهلك.

نصائح جهاز حماية المستهلك خلال البلاك فرايداي في مصر 2021

1- التأكد من طبيعة السلعة وفحص جودتها.

2- التأكد من تدوين تاريخ الإنتاج والصلاحية على السلعة.

3- البحث عن بلد المنشأ للسلعة سواء محلية أو مستوردة.

4- معرفة السعر قبل الخصم، والتأكد من السعر بعد الخصم للوقوف على مدى جدية تقديم عروض وخصومات حقيقية.

5- طلب فاتورة الشراء خلال فترة العروض والتخفيضات.

6- التأكد قبل إتمام عملية الشراء من تطبيق سياسة الاستبدال والاسترجاع.