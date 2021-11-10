ماذا تفعل إذا وجدت عيبا في السلعة بعد الشراء من البلاك فرايداي؟

منذ بداية نوفمبر الجاري، أعلنت معظم المحال والمنافذ التجارية عن العروض والتخفيضات المختلفة، فيما يسمى بالجمعة البيضاء Black Friday، والتي تكثر فيها حركة البيع والشراء في ظل انتشار التخفيضات في هذا الوقت من كل عام، ولكن يتعرض البعض للخدع عند الشراء فقد يكتشفون وجود عيبا بالسلعة أو الملابس أو المنتج الذي قاموا بشرائه.

وعند وجود عيب بالمنتج أو السلعة لا يعلم الكثيرين كيف يتصرفون عند حدوث ذلك، ولكن هناك طرق يمكن من خلالها أخذ حقك، كما ذكر جهاز حماية المستهلك، محذرا المستهلكين والموردين من التخفيضات الوهمية Black Friday، وناشدهم بالشراء من المنصات المحلية والمتاجر الملتزمة بقانون حماية المستهلك.

ماذا تفعل في حال وجدت عيبا في السلعة عند التسوق من البلاك فرايداي

يحق للمستهلك في حال ما إذا اشترى سلعة ووجد بها عيبا أو كانت غير مطابقة للمواصفات، استبدالها أو إعادتها مع استرداد قيمتها النقدية دون أي تكلفة إضافية على المستهلك، وكل ذلك دون الإخلال بأي ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل للمستهلك.

ويحق استرجاع السلعة واسترداد ثمنها دون أي شروط أو أسباب خلال فترة 14 يوما من تاريخ الشراء، وتزداد الفترة وتصل إلى شهر في حالة وجود عيبا في الصناعة.

وفي حالة رفض البائع استرجاع السلعة ورد ثمنها إلى المستهلك، يمكن التقدم بشكوى إلى جهاز حماية المستهلك من خلال الاتصال بالخط الساخن الخاص بجهاز حماية المستهلك (19588) من أي خط أرضي.

أو يمكن إرسال شكوى من خلال الفاكس على رقم 0233030170، أو من خلال التوجه لأقرب مكتب بريد لملء استمارة شكوى مجانية، أو عن طريق واتس آب على رقم 9999-7777-015، أو من تطبيق المحمول على جوجل ستور وأبل ستور.

ومن ضمن الطرق لتقديم شكوى هو بريد الجهاز الإلكتروني complaints@cpa.gov.eg، ويجب إرفاق صورة من فاتورة الشراء عند تقديم الشكوى أو إرسال صورة الفاتورة والمستندات الخاصة بالمنتج أو الخدمة محل الشكوى مدون عليها البيانات الخاصة بالشاكي أو رقم الشكوى.