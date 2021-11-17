قائمة أسعار وتجهيزات سيارات «سيات» في مصر 2022

خلال الأشهر القليلة الماضية، تسابق الوكلاء المحليون للعلامات التجارية المختلفة للسيارات الملاكي داخل السوق المصري على طرح العديد من الفئات والطرز المختلفة للسيارات موديل العام الجديد 2022، ومن ضمنها سيارات «سيات»؛ وخلال السطور التالية قائمة أسعار سيارات العلامة الإسبانية موديل 2022 المتاحة في مصر.

سيات ليون

- تنتمي لفئة سيارات الهاتشباك، وتتوافر داخل السوق المحلي بـ3 فئات مختلفة التجهيزات، بأسعار:

الفئة الأولى بسعر 395 ألف جنيه.

الفئة الثانية بسعر 410 آلاف جنيه.

الفئة الثالثة بسعر 435 ألف جنيه.

- تعتمد السيارة على محرك رباعي الأسطوانات بسعة 1.4 لتر 1400 سي سي تربو، ينتج قوة قدرها 150 حصان، و عزم أقصى للدوران يصل إلى 250 نيوتن/ متر.

- المحرك متصل بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 8 سرعات، وتصل السرعة القصوى إلى 210 كم/ ساعة.

- تتسارع السيارة من وضع الثبات وحتى سرعة الـ 100 كم/ ساعة في غضون 8.8 ثانية، وتستهلك متوسط 6.5 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم.

سيات أتيكا

- تنتمي لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV، وتتوافر داخل السوق المحلي بـ4 فئات مختلفة التجهيزات، بأسعار:

الفئة الأولى بسعر 455 ألف جنيه.

الفئة الثانية بسعر 505 آلاف جنيه.

الفئة الثالثة بسعر 570 ألف جنيه.

الفئة الرابعة بسعر 580 ألف جنيه.

-تعتمد السيارة على محرك رباعي الأسطوانات بسعة 1.4 لتر 1400 سي سي تربو، ينتج قوة قدرها 150 حصان، و عزم أقصى للدوران يصل إلى 250 نيوتن/ متر.

-المحرك متصل بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 8 سرعات، وتصل السرعة القصوى إلى 198 كم/ ساعة.

-تتسارع السيارة من وضع الثبات وحتى سرعة الـ 100 كم/ ساعة في غضون 8.6 ثانية، وتستهلك متوسط 5.5 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم.

سيات تاركو

- تنتمي لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV، وتتوافر داخل السوق المحلي بـ4 فئات مختلفة التجهيزات، بأسعار:

الفئة الأولى بسعر 555 ألف جنيه.

الفئة الثانية بسعر 605 آلاف جنيه.

الفئة الثالثة بسعر 660 ألف جنيه.

الفئة الرابعة بسعر 685 ألف جنيه.

- تعتمد السيارة على محرك رباعي الأسطوانات بسعة 1.4 لتر 1400 سي سي تربو، ينتج قوة قدرها 150 حصان، و عزم أقصى للدوران يصل إلى 250 نيوتن/ متر.

- المحرك متصل بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 6 سرعات، وتصل السرعة القصوى إلى 199 كم/ ساعة.

- تتسارع السيارة من وضع الثبات وحتى سرعة الـ 100 كم/ ساعة في غضون 9.4 ثانية، وتستهلك متوسط 7.3 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم.