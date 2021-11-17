التنمية المحلية: الموظف اللي مش واخد اللقاح مش بندخله وبنعتبره غياب

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن قرار منع دخول أيٍ من الموظفين غير الحاصلين على لقاح كورونا جرى تطبيقه منذ أول أمس على مستوى ديوان عام الوزارة والوحدات التابعة لها، وكذا الوحدات المحلية، «الزملاء اللي جم أمس ومش معاهم شهادة الحصول على اللقاح لم يسمح لهم بالدخول من باب الوزارة الخارجي، وبيعتبر الموظف في هذا اليوم غياب، ويعامل بقانون الخدمة المدنية في هذا الشأن».

قاسم: أرسلت الوزارة أسماء غير متلقي اللقاح للجهات المعنية

وأضاف «قاسم»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية دينا عصمت، على قناة «DMC»، أنه جرى التشديد على إجراء متابعات يومية تتمثل في استكمال الموظفين للتطعيم بالمحافظات المختلفة، ومن جانبها أرسلت الوزارة أسماء الذين لم يتلقوا اللقاح إلى الجهات المعنية حرصا على تقديم الخدمات للمواطنين مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية.

ولفت إلى أنه مع بداية شهر ديسمبر المقبل، لن يتم السماح بدخول أي مواطن للمقرات الخدمية التابعة للحكومة دون الحصول على لقاح كورونا المستجد، «أي مواطن هيدخل عندنا من أول واحد ديسمبر لازم يكون واخد اللقاح أو معاه شهادة الـPCR».

قاسم: نتواصل باستمرار مع المحافظات المتضررة من السيول

وعن سقوط الثلوج على محافظة أسوان، أوضح أن الوزارة بكافة أجهزتها المعنية تتواصل باستمرار مع المحافظة، وكذا محافظات البحر الأحمر وسوهاج والأقصر بعد معاناتهم من السيول التي أدت إلى هدم عدد من المنازل، سواء بشكل كامل أو جزئي، خاصة تلك الموجودة على مخرات السيول.

وتابع: «نتواصل مع منظمات المجتمع المدني وعدد من المنظمات الأخرى لحل الأزمة في أسوان، وتدخلنا وأعدنا الانتشار في الأماكن المخصصة لتساقط الأمطار أو السيول، وأنشأنا نقاط إسعاف بهدف رئيسي، وبتنسيق كامل على الأرض، وفيه متابعة لحظية، وجاري المتابعة والحصر وفق ما أعلنا عنه».

وواصل: «بنقدم مساعدات لأهلنا اللي تضرروا، والمساعدات بتتمثل في الغذاء والمراتب والبطاطين ومستلزمات الحياة اليومية اللي بيحصل عليها الإنسان بالتسكين».