التعليم: استئناف تدريبات معلمي المرحلة الابتدائية السبت المقبل

خاطبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وحدات التعليم الابتدائي والتطوير والتدريب في المديريات التعليمية، بأنه في ضوء خطتها لاستكمال تدريبات معلمي وموجهي المرحلة الابتدائية، سيجري استئناف التدريبات اعتبارا من يوم السبت المقبل الموافق 20 نوفمبر الجاري، ويوم الأحد الموافق 21 من الشهر نفسه.

وأضافت الوزارة في مستند رسمي حصلت «الوطن» على نسخة منه، أن التدريب سيكون في قاعات الفيديو الافتراضي الـ«فيديو كونفرانس»، وذلك في تمام الساعة الحادية عشر صباحا، مشددة على ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة للتدريبات والاستفادة منها.

ضوابط الوزارة لتدريبات المعلمين

وكانت وزارة التربية والتعليم كشفت عن مجموعة من التعليمات المهمة للمديريات بشأن تدريبات المعلمين وهي:

- ضرورة إعداد خطة نصف سنوية للأنشطة التدريبية موضحا بها الإطار العام لجميع الأنشطة التدريبية والتي تتعدى اليوم الواحد.

- عرض الخطة على اللجنة العليا للتدريب.

- وجهت جميع المديريات بضرورة إعداد تقرير عن إنجازات التدريب الخاصة بكل مديرية عن الفترة من شهر يونيو إلى شهر سبتمبر 2021.

- التنبيه على عدم عقد أي أنشطة تدريبية إلا في خلال إدارة التدريب بالمديريات التعليمية.

-إعداد تقرير شهري عن كافة الأنشطة التدريبية.

- التنبيه على عدم تنفيذ أي أنشطة تدريبية أو ورش عمل ودعوة المتدربين للتدريب إلا بعد موافقة كتابية من رئيس اللجنة العليا للتدريب أو نائب رئيس اللجنة العليا للتدريب.

«شوقي»: التدريب يتم من قبل نخبة من المتخصصين

وفي سياق متصل، أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أن الوزارة حريصة على التنسيق الكامل مع جميع المديريات والإدارات التعليمية لتدريب المعلمين على استراتيجات التعلم الحديثة وكيفية شرح المقررات الدراسية بهدف تحقيق مخرجات التعلم، موضحاً أن التدريب يتم من قبل نخبة من المتخصصين.

وأضاف «شوقي» في تصريحات له، أنه جرى تدريب المعلمين على كيفية شرح مقررات الصف الرابع الابتدائي، موضحا أن المناهج الجديدة تهدف إلى تنمية مهارات معينة لدى الطلاب وتربطهم بالبيئة المحيطة.