«تعليم دمياط» تناقش مشكلات المدارس الفنية وإعادة توزيع المعلمين

عقد اليوم الدكتور خالد خلف، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، اجتماعًا مع مديري إدارات التعليم الفني التجاري، والزراعي، والصناعي، والتعليم المزدوج، وذلك بحضور محمد الحداد، مدير عام التعليم الفني.

مناقشة مشكلات مدارس التعليم الفني

وخلال الاجتماع ناقش وكيل الوزارة، بعض المشكلات التي تعاني منها مدارس التعليم الفني بالمحافظة، ومعدلات العجز والزيادة بالمدارس والإدارات، مؤكدًا أن أية زيادة في صفوف المعلمين يتم توزيعها مرة أخرى بالمدارس التي يظهر بها عجز.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، بالعمل على تحديث وتطوير التعليم الفني، كونه قاطرة التنمية في المجتمع المصري.

حق الطلاب في منظومة التعليم

كما أكد وكيل الوزارة، أن الأساس في عملنا هو الطالب، ولابد وأن يحصل على حقه من التعليم الذي يأتي من أجله إلى المدرسة، ولا أستطيع تحمل مسؤولية ذلك الطالب أمام الله سبحانه وتعالى.

وطالب «خلف» إظهار النقاط المضيئة بكل مدرسة وتحديد المشكلات التي تواجهها، فضلًا عن إقامة فعاليات ومسابقات متميزة بأفكار جديدة لجذب الطلاب للمدرسة.

تصنيع أعلام مصر وتوزيعها على المدارس

كما وجه وكيل الوزارة بتصنيع أعلام مصر والمحافظة وتوزيعها على المدارس، إضافة إلى تصنيع الكمامات وتوزيعها على الطلاب غير القادرين، بالتعاون مع مجلس الأمناء، مؤكدًا أن محافظ دمياط توفر كل الدعم لتطوير التعليم الفني، ليكون في الصفوف الأولى من قاطرة التنمية.