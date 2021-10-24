تعليمات مهمة من «التعليم» لـ«المديريات» بشأن تدريب المعلمين

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه في إطار حرصها على المتابعة المستمرة على حسن سير العملية التعليمية وفي إطار خطة التنمية المهنية المستدامة وإدراكها لأهمية دور وحدات التدريب في ضمان استمرارا التنمية المهنية المستدامة لجميع أطراف العملية التعليمية وبالإشارة إلى القرار الوزاري رقم 10 بتاريخ 16 يناير 2020 والكتاب الدوري رقم 23 بتاريخ 6 سبتمبر 2021 بشأن تنظيم الأنشطة التدريبية، أنها حريصة على تنفيذ كافة الأنشطة التدريبية لتطوير منظومة التعليم.

وأصدرت وزارة التربية والتعليم في خطاب رسمي، حصلت «الوطن» على نسخة منه، مجموعة من التعليمات للمديريات وهي الآتي:

- وجهت جميع المديريات في مختلف المحافظات بضرورة إعداد تقرير عن إنجازات التدريب الخاصة بكل مديرية عن الفترة من شهر يونيو إلى شهر سبتمبر 2021.

- إعداد خطة نصف سنوية للأنشطة التدريبية موضحاً بها الإطار العام لكافة الأنشطة التدريبية والتي تتعدى اليوم الواحد تمهيداً للعرض على اللجنة العليا للتدريب.

- التنبيه على عدم تنفيذ أي أنشطة تدريبية أو ورش عمل ودعوة المتدربين للتدريب إلا بعد موافقة كتابية من رئيس اللجنة العليا للتدريب أو نائب رئيس اللجنة العليا للتدريب.

- التنبيه على عدم عقد أي أنشطة تدريبية إلا في خلال إدارة التدريب بالمديريات التعليمية وإعداد تقرير شهري عن كافة الأنشطة التدريبية.

تدريب المعلمين في الفترة المسائية لا يغني عن الحضور صباحاً في المدرسة

وفي سياق متصل، أكدت مصادر في مديريات التربية والتعليم، بأن تدريب المعلمين في الفترة المسائية لا يغني عن الحضور صباحاً في المدرسة، مؤكدة أن التدريب يجرى على يد مجموعة من الخبراء المتخصصين بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم.

وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه غير مسموح للمعلمين بالغياب عن التدريب أو الحضور في المدارس، موضحة أن التدريب يقوم على استراتيجات التعلم الحديثة وكيفية الاستفادة من التكنولوجيا في عملية التعليم، لافتة إلى أن الدراسة تسير بصورة منتظمة في المدارس.