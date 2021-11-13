«التعليم» تكشف عن التخصصات المطلوبة للعمل بنظام الحصة لسد عجز المعلمين

بدأت مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، استقبال طلبات العمل بنظام الحصة لسد العجز في المعلمين، تنفيذاً لتعليمات وزارة التربية والتعليم، وشددت المديريات على جميع المتقدمين بضرورة استيفاء كافة الأوراق المطلوبة للتقديم وعدم المطالبة بالتعيين بعد انتهاء العام الدراسي.

وكشف محمد عبد التواب، وكيل مديرية التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية، عن التخصصات المطلوبة والمتاحة أمام المتقدمين للعمل بنظام الحصة، موضحاً أن العجز في الغالب يتمثل في المواد الأساسية كاللغة العربية والإنجليزية والرياضيات والعلوم والدراسات الاجتماعية.

لجان لفحص أوراق المتقدمين للعمل بالحصة

وأضاف «عبد التواب» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن هناك تعليمات مشددة لجميع الإدارات التعليمية، بضرورة تشكيل لجان لفحص أوراق المتقدمين للعمل بنظام الحصة، موضحاً أن التخصصات الأساسية هي التي تشمل نصيب الأسد في العجز.

التخصصات المطلوبة بنظام العمل بالحصة

وفي سياق متصل، أعلنت مديرية التربية والتعليم في محافظة الغربية، أن التخصصات التي تحتاج إلى معلمين لسد العجز هي مواد اللغة العربية والرياضيات والعلوم، مؤكدة بدء تلقي طلبات العمل بنظام الحصة، 18 نوفمبر الجاري.

وأضافت المديرية في مستند رسمي حصلت «الوطن» على نسخة منه، أن الأوراق المطلوبة هي صورة بطاقة الرقم القومي شرط أن تكون سارية وأصل المؤهل الدراسي والموقف من التجنيد، وصحيفة الحالة الجنائية، مشيرة إلى أنه لا يجوز التقدم في أكثر من إدارة تعليمية.

وأعلنت مديرية التربية والتعليم في محافظة المنيا، فتح باب العمل بنظام الحصة اليوم، موضحة أنها تستمر حتى الخميس المقبل، مؤكدة أن المواد الأساسية هي أبرز التخصصات المطلوبة بها معلمين لسد العجز.

وفي سياق منفصل، أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة عملت على تدريب جميع المعلمين على كيفية تدريس مناهج الصف الرابع الابتدائي، وكيفية الاستفادة من التقنيات الحديثة في عملية التدريس، موضحاً أن هناك تنسيقا مع جميع الإدارات التعليمية بشأن الاستعداد لامتحانات شهر نوفمبر.