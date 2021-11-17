«التعليم» تكشف عن حقيقة إلغاء حافز تطوير المعلمين

كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن حقيقة إلغاء حافز تطوير المعلمين، لرياض الأطفال والصفوف الأولى والصف الرابع الابتدائي، مؤكدا على أنها مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة، مشددا على منتسبي العملية التعليمية بعدم الالتفات لهذه الشائعات والاعتماد فقط على البيانات الرسمية التي تصدرها وزارة التربية والتعليم في هذا الشأن.

حافز المعلمين يصرف من المديريات والإدارات

وأضاف «شوقي» في تصريحات له على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي بـ«فيسبوك»، أنه ما زال حافز تطوير المعلمين يتم صرفه من المديريات والإدارات التعليمية، مؤكدا على أن الوزارة حريصة على التنسيق الكامل مع جميع المديريات لمتابعة صرف الحافز للمعلمين.

ضوابط صرف حافز تطوير المعلمين

- في حالة الغياب بما يتجاوز خمسة أيام شهريا من أيام العمل الفعلية يحرم المستحق من الصرف.

- الحضور 20 يوم عمل عدا شهر فبراير يكون 18 توقیعا.

- عدم تجاوز المعدلات للصفوف الأولى وهي «معلم لكل فصل و2 معلمة لكل قاعة رياض أطفال بالمدرسة».

- تطبق قواعد الصرف بالنسبة للإجازات المرضية بأجر كامل والاستثنائية وإجازة الوضع.

- عدم إسناد أي حصص لوكيل المدرسة في الصفوف من الأول إلى الرابع.

- لا يجوز الجمع بين حافز الإدارة المدرسية وحافز تطوير التعليم.

- يتم تسجيل معلمي اللغة الإنجليزية في كشف مستقل شرط أن يكون جدول حصصه من الصف الأول للرابع بمعدل 6 فصول للمعلم.

- معلم اللغة الإنجليزية الذي يقوم بالتدريس لرياض الأطفال يستكمل نصابة في الصفوف الأولى ويسجل مع معلمي اللغة الإنجليزية بالمدرسة وليس مع رياض الأطفال.

- يتم تسجيل معلمي كل صف على حده «رياض الأطفال - الصف الأول - الثاني - الثالث - الرابع».

- لا يجوز حذف أو إضافة أي معلم بعد تسليم الكشوف واعتمادها من التعليم الابتدائي.

- بالنسبة لمعلمي الصف الرابع، يتم تسكين جدول حصص المواد الأساسية بمعلمين متخصصين حاصلين على التدريبات واستيفاء المعلم لنصابه كاملا.

- في حالة عدم تكملة النصاب لقلة عدد الفصول يتم استكمال نصابه في الصفوف الأولى من الأول إلى الثالث.