«التنمية الحضارية»: إعلان مصر خالية من العشوائيات غير الآمنة «قريبا جدا»

قال المهندس خالد صديق، رئيس صندوق التنمية الحضارية، إنه سيتم الانتهاء من العشوائيات غير الآمنة مع نهاية العام الجاري، وهو موعد اقترب للغاية، ويتم حالياً العمل على مشروعي «عزبة أبو قرن» و«معاً»، موضحاً أن أكثر المناطق غير الآمنة تم العمل بها كانت في القاهرة، بسبب زيادة عدد المناطق العشوائية بها، نتيجة للهجرة إليها من كافة المدن الريفية، وتم نقل 700 ألف أسرة، بالإضافة إلى 1200 أسرة سيتم نقلهم إلى حدائق أكتوبر.

الانتهاء من تطوير المناطق غير المخططة خلال ثلاث سنوات

وأضاف «صديق»، خلال مداخلة هاتفية على شاشة «TeN»، أنه تم الإنتهاء من 98% من أعمال التطوير في مناطق «الخيالة» و«بشائر الخير 5» و«حلايب وشلاتين» التي ستكون جاهزة للتسليم قريبًا، مؤكدًا أنه سيتم الانتهاء من تطوير المناطق غير المخططة خلال ثلاث سنوات بتكلفة تصل إلى 150 مليار جنيه، وسيتم الاقتراب من الانتهاء من بناء 600 وحدة سكنية في الإسكندرية، وجاري العمل بمحافظات البحر الأحمر وجنوب سيناء.

يتم العمل على تطوير بعض المناطق غير المخططة

وأشار رئيس صندوق التنمية الحضارية، إلى أنه يتم العمل على تطوير بعض المناطق غير المخططة وهناك أخرى يتم إزالتها بالكامل وبناؤها من جديد، كما سيتم خلال الفترة القريبة القادمة افتتاح العديد من المناطق التى تم تطويرها ومنها منطقة السيالة فى مصر القديمة، وبالنسبة لسكان المناطق العشوائية لا يتم نقلهم إلا بعد توفير بدائل مناسبة لهم ليست سكنية فقط بل عمرانية متكاملة، وذلك وفقًا للتوجيهات الرئاسية بالنهوض بالإنسان المصري في مبادرة «حياة كريمة».

مع كل تطوير لمنطقة عشوائية جديدة يتم الاستفادة من الأخطاء التى تعرضنا لها

وأوضح المهندس خالد صديق أن الأهالى يتم نقلهم لمجتمع عمرانى جديد به كل الوسائل الممكنة لراحتهم من مسكن آمن ووسائل مواصلات لكل الأماكن، ومع كل تطوير لمنطقة عشوائية جديدة يتم الاستفادة من الأخطاء التى تعرضنا لها، إذ يتم تجويد التخطيط والتنظيم والتطوير لكل الأهالى وذلك تطبيقا لتوجيهات مبادرة «حياة كريمة».