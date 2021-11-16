خالد صديق: إعلان مصر خالية من المناطق غير الآمنة بنهاية 2021

قال المهندس خالد صديق، رئيس صندوق التنمية الحضارية، اليوم، إنه يتم الإعلان عن انتهاء مصر من المناطق غير الآمنة في نهاية عام 2021، مبينا أنه تم افتتاح مشروعات في حدائق الأهرام، وهناك مشاريع في الخيالة وأرض الإنتاج الحربي، وبعدها يتم الإعلان عن عدم وجود أي منطقة غير آمنة.

تطوير القاهرة الكبرى وعواصم المحافظات

وأضاف «صديق» خلال استضافته في برنامج «حضرة المواطن»، المذاع على شاشة «الحدث اليوم»، ويقدمه الإعلامي سيد علي، أن الدولة تركز على تطوير القاهرة الكبرى والتاريخية وعواصم المحافظات بعد الانتهاء من إعلان مصر خالية من المناطق غير الآمنة.

إقامة 2000 وحدة سكنية في حلايب وشلاتين

وأوضح رئيس صندوق التنمية الحضارية، أنه تم إقامة 2000 وحدة في حلايب وشلاتين، لافتا إلى أن مهام الصندوق متنوعة، وينفق عليها 700 مليار جنيه، مشيرا إلى وجود خطة لتطوير المناطق غير المخططة وعواصم المحافظات كلها من خلال إنشاء 500 ألف وحدة، وتم البدء في 13 محافظة، وتم إنشاء 1500 وحدة في السويس حاليا، مبينا أن المرحلة الأولى العاجلة تشمل إنشاء 108 آلاف وحدة، والتوجيه لإنهاء 500 ألف وحدة.

إقامة ورش جديدة

وأكد أن الدولة تطور القاهرة التاريخية، وأقامت ورشا على محور جيهان السادات، للميكانيكا والحدادة، مشيرا إلى نقل المواطنين إلى أماكن أفضل والاستفادة من القاهرة التاريخية في الوقت نفسه.