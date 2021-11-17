علاء عابد: صعود مصر للمركز 39 في جودة التعليم «غير مسبوق»

اعتبر النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن صعود مصر إلى المركز 39 ضمن تصنيف (USNews) لأعلى 78 دوله في جودة التعليم، يُعد إنجازاً من إنجازات الدوله المصرية، وانطلاقة حقيقية وقوية نحو الجمهورية الجديدة، التى أسسها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

الطريق الصحيح فى إصلاح العملية التعليمية

وأكد النائب علاء عابد أن صعود مصر للمركز 39 في جودة التعليم يؤكد أننا نسير في الطريق الصحيح فى إصلاح العملية التعليمية، وأن الدوله المصرية جادة في إصلاح المنظومه التعليمية، ويأتي ذلك في إطار بناء الجمهورية الجديدة، وحرص الرئيس السيسي على أن تكون المناهج الدراسية مواكبة للتطور العلمي.

وأضاف رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب أن بناء الجمهورية الجديدة يستهدف عدة محاور رئيسية في حياة المواطن، موضحاً أن محور التعليم يُعد من أهم هذه المحاور، بالإضافة إلى محور الصحة، مشيراً إلى أن الرئيس السيسي وضع استراتيجية منذ اليوم الأول للحكم، هادفة إلى اعتبار التعليم والصحة من أولويات الدولة المصرية خلال المرحلة الراهنة، وهو ما يحدث على أرض الواقع، وبدأنا نجني ثمار ذلك.

وزير التعليم: تقدم تصنيف مصر بناءً على دراسة عالمية

وأشار الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في وقت سابق اليوم الأربعاء، إلى أن مصر صعدت إلى المركز 39 ضمن تصنيف (USNews) لأعلى 78 دولة فى جودة التعليم.

جاء ذلك فى كلمة وزير التربية والتعليم، خلال اجتماع مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، ونقل «شوقي» عن موقع (USNews) أن تصنيف أفضل الدول حول العالم لعام 2021 في مجال التعليم، جاء بناءً على دراسة مسحية عالمية، اعتمدت على مدى قدرات وجودة نظم التعليم العام في الدول محل الدراسة.

وأشار وزير التعليم إلى إشادة جامعة «هارفارد» بمستوى «بنك المعرفة المصري»، وكذلك تعامل مصر في قطاع التعليم مع جائحة كورونا.